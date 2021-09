Se billedserie Den ældre herre med det melankolske blik har siden 2013 prydet den gamle silo på Vestre Kaj. Nu er han væk. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ikonisk værk er fortid: Tre siloer pludselig revet ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ikonisk værk er fortid: Tre siloer pludselig revet ned

Næstved - 24. september 2021 kl. 14:24 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Turisterne elsker dem - og det samme gør os der befolker byen - de talrige grafitti-værker og gavlmalerier på gavle, husmure og udtjente siloer, som i mere end 30 år har været et særkende for Næstved. Udsprunget af den lokale hip-hop kultur og anført af kreative kræfter fra Næstved Ungdomsskole, der har haft held med at invitere grafitti-konger og maler-majestæter fra hele kloden til byen.

Men nu er et af de mest ikoniske værker fortid i byen. Den tyske street art kunster Heindrich Berlich's karismatiske portræt af en ældre herre på Vestre Kaj er revet ned. Det skete onsdag formiddag, da et nedrivningsfirma bestilt af havnen fjernede tre udtjente siloer, deriblandt portrættet af manden med det melankolske udtryk, der kiggede ud over byen og gav Grimstrup-kvarteret en særlig identitet.

- Det er da møgærgerligt, men det er gadekunstens natur. Noget forsvinder og andet dukker op, siger en af byens kunstkendere, advokat Niels Byskov-Ottosen.

Særkende for byen Han påpeger at Næstved gennem de seneste 30 år har sagt farvel til talrige grafitti-malerier, mens nye værker er dukket op andre steder i byen.

- Især Heinrich Berlich's to store siloværker har været et særkende for byen. Han kan noget helt særligt og her har han skabt sit værk på en rund silo ved at fremstille værket i små kvadrater. Det er ganske enkelt gadekunst af høj klasse, der nu er forsvundet, siger Niels Byskov-Ottosen.

Fremtiden for den marokkanske fisker på DLG-siloen - der af mange betragtes som en slags vartegn for Næstved - er også i fare for nedrivning. Næstved Havn har søgt nedrivningstilladelse til den gamle udtjente kornsilo, men det blev i første omgang afslået af byrådet, eftersom havneplanerne ikke har forladt tegnebrættet og det fortsat er usikkert om siloen kan indgå som et visuelt vartegn for Næstveds nye havnekvarter.

- Det er med sine 35 meter et af Danmarks største kunstværker. Et fantastisk motiv, fastslår Niels Byskov-Ottosen.

Verden går videre På Næstved Havn går hverdagen videre efter nedrivningen af de tre gamle siloer, der var lejet af et firma fra Esbjerg til opbevaring af planteolie. Men da firmaet ikke havde mere at bruge dem til blev de fjernet på lejers regning. Det viste sig at være en genstridig affære og først i anden omgang blev siloen med kunstværket lagt ned på havnen, fortæller havneudvalgsformand Kristian Skov-Andersen (S).

- Det er da lidt vemodigt at sige farvel til den ældre herre på siloen, det var et meget sympatisk portræt. Men jeg tilslutter mig helt Niels Byskov-Ottosen, det er gadekunstens natur, noget forsvinder mens noget andet dukker op og vi har stadig masser af grafitti-kunst at glæde os over i byen, siger Kristian Skov-Andersen.