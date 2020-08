Artiklen: Ikonisk kro rives ned og skaber plads til nye boliger for 138 mio. kr.

Siden de sidste gæster slingrede ud af krostuen for 12 år siden har der været tomt, trist og stille på Mogenstrup Kro.

- Det har været en lang og snoet proces, men vi glæder os til at gå i gang, siger projektudviklingschef i Flexbo Sjælland, Erik Andreasen.

De 78 nye boliger bliver lige knap 80 kvadratmeter i snit og forsynes alle med egen have eller altan. Huslejen ligger på omkring 6.500 kroner om måneden - eksklusiv forbrug.

- Vi har bevidst valgt at skabe noget mindre og mere overkommeligt for fremtidens seniorer og samtidig et husleje-niveau, hvor de fleste kan være med, siger Erik Andreasen.