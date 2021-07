Se billedserie En af parkens trækplastre er tigre. Privatfoto

Ikke opbakning til lukning af zoo

Næstved - 23. juli 2021 kl. 04:43 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

Det vil være overilet at lukke Zoopark.

Sådan lyder meldingen fra Næstveds borgmester.

- Man er jo ikke skyldig, før man er dømt, påpeger borgmesteren.

Reaktionen kommer, fordi byrådsmedlem Githa Nelander med opbakning fra venstres Kristian Skov-Andersen har meldt ud, at Zoopark Sydsjælland skal se at få orden i sagerne derude, så der ikke er så mange møgsager.

Ellers må parken lukke, mener Githa Nelander fra Nye Borgerlige.

En række dårlige sager Hele affæren startede, da politiet i slutningen af juni gennemførte en aktion hos Zoopark Sydsjælland.

Her beslaglagde de cannabisolie, fortalte parkens ejer senere til TV2 Øst.

Men den sag kommer oven på en række andre uheldige sager.

Sidste år blev ejer Spoocky Lambert politianmeldt for at bryde indsamlingsloven.

Det skete, fordi han startede en indsamling via MobilePay for at støtte Zoopark under pandemien.

I 2016 blev parken ligeledes politianmeldt. Denne gang af Fødevarestyrelsen for at begrave døde dyr i parken.

Og det nylige fund af cannabisolie skal altså ses i lyset af en række dårlige sager for parken.

I 2016 blev Zoopark er anmeldt for ulovlig bortskaffelse af døde dyr. Privatfoto

Få bragt tingene i orden Zoopark Sydsjælland ligger på kommunal grund, og derfor har de to politikere valgt at kræve handling.

Githa Nelander plæderer for lukning eller som minimum en undersøgelse af stedet fra forvaltningens side.

- Hvor mange gange skal vi bare se igennem fingre med, at folk får lov at gøre det her? Og så det renommé, den have får, i forhold til Næstved. At man kan binde de ting sammen. Det kan jeg ikke se, at vi skal gå med til, siger hun.

Byrådsfællen Kristian Skov-Andersen foretrækker, hvis det kan løses af diplomatiets vej, understreger han.

Men også han har en grænse.

- Hvis ikke forholdene kommer i orden, så de ikke trækker Næstved ned, så kan jeg ikke bakke op om det. Men det er selvfølgelig at foretrække, at de får bragt tingene i orden, så vi kan sige, at det er et godt sted at komme, siger venstrepolitiker Kristian Skov-Andersen.

Kan ikke smide ham ud Men på borgmesterkontoret er der altså ikke rynkede bryn efter de mange sager i parken.

- Man kan jo ikke bare opsige en lejer. Han har jo investeret mange, mange hundrede tusind eller måske en million i det anlæg derude, siger Carsten Rasmussen og fortsætter:

- Og hvis nu det ender med, at han bliver idømt en bøde på tusind kroner, så er jeg ret sikker på, at hvis vi smider ham ud, som jeg kan se, at Githa Nelander og Kristian Skov-Andersen lidt er ude i - at han skal opsiges - så er jeg ret sikker på, at vi skal betale en kæmpe, kæmpe erstatning til ham i en retssag. Så lad os nu se, hvad politiet når frem til, siger den socialdemokratiske borgmester Carsten Rasmussen.

Han understreger, at kommunen ikke kan smide en lejer ud, medmindre den »kriminelle aktivitet« har direkte forbindelse til kommunens ejendom eller grund.

- Man kan heller ikke sige til de folk, der bor i en kommunal ejendom: »du har fået en bøde for besiddelse af narkotika eller hash eller cannabis, så kan du ikke længere bo i lejligheden«, mener borgmesteren.

Den udmelding huer ikke Githa Nelander.

- Vi har forskellige definitioner af, hvad der er kriminelt, tænker jeg så. Men han har jo ganske ret. Vi kan jo ikke gøre noget, uden manden er dømt for et eller andet. Vi ved jo ikke, hvad der foregår derude, siger hun.

Spoocky S. Lambert har flere gange været politianmeldt. Arkivfoto: Rudy Hemmingsen

Ikke nogen lovhjemmel Borgmesteren påpeger også, at kommunen kun har lovhjemmel til at foretage miljøtilsyn - og altså tjekke, at regler og lovgivning om blandt andet skrald og spildevand er overholdt.

- Næstved Kommune har ikke medarbejdere eller lovhjemmel til at gå ud at tjekke, hvad han har i skuffer og skabe, siger Carsten Rasmussen og bliver mødt med følgende reaktion fra Githa Nelander:

- Det kan godt være, men der må jo sættes ekstra ind i forhold til, at han opfører sig ordentligt ude på den der grund derude. Synes jeg i hvert fald. Lidt afhængig af, om han bliver dømt for noget. Hvad det er for noget, der foregår derude. Og det er jeg da spændt på at se, når politiet er så længe om at melde ud, hvad det er for noget.

Vær mere konkrete De to byrådspolitikere har dog ikke haft en potentiel lukning eller granskning af Zoopark på dagsorden til et byrådsmøde.

- Så jeg ved ikke, hvad det er, de vil. Så må de være mere konkrete, efterlyser borgmesteren.

Og det bliver de, lover Githa Nelander.

- Det er grundet sommerferie. Simpelthen. Man kan jo ikke få fat i forvaltningen og spørge ind til tingene. Så det er en af de sager, der skal klargøres til august igen, siger Githa Nelander.

Det har ikke været muligt at få politiets kommentar til sagen, ligesom Spoocky Lambert heller ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.

