Ikke alle skoler skal have navnesamtykke

Næstved - 24. maj 2018 kl. 11:15 Af Niels Brande

Holmegaardskolens udmelding til forældrene om, at de skal give samtykke til at børnenes fornavne fremover kan figurere på fødselsdagslister, tegninger og lignende i klasselokalerne, kommer ikke umiddelbart til at danne præcedens på kommunens øvrige fem folkeskoler.

En rundringning til skolerne viser, at flere slet ikke har planer om at bede forældrene skrive under på en samtykkeerklæring, som Holmegaardskolens tre afdelinger i Fensmark, Holme-Olstrup og Toksværd har bedt om.

På Susåskolen har de allerede længe indhentet såkaldte medietilladelser, hvor forældrene giver lov til, at børnene må optæde på billeder og lignende, og de har ingen planer om ændringer i forbindelse med implementeringen af persondataloven.

Er der elever, hvis navne ikke skal figurere i klasserummet, regner skolen med, at forældrene sørger for navnebeskyttelse via folkeregistret, hvilket skolen får direkte besked om. Derudover er der ikke anledning til at ændre procedurerne, mener Henrik Bergman, administrativ leder på Susåskolen med afdelinger i Holsted, Herlufmagle og Glumsø.

- Det er muligt, at vi på sigt vil tilrette formuleringer på de medietilladelser, forældrene allerede giver, men vi har ingen planer om at sende noget ud, som vi ikke allerede gør nu, siger Henrik Bergman.

Kobberbakkeskolens administrative leder Morten Rand er på linje med kollegaen fra Susåskolen.

Får de retningslinjer fra kommunens administration om at skulle indhente samtykker, vil de naturligvis gøre det. Men vi har ingen planer om det, siger Morten Rand.

At kommunens seks folkeskoler ikke følger samme linje, når det kommer til at indhente samtykkeerklæringer, er der en god forklaring på, siger centerchef for Dagtilbud og Skole, Lars Nedergaard. Skolerne har nemlig ikke fået et overordnet diktat fra kommunens skoleadministration om, hvordan de skal håndtere det.

- På et eller andet tidspunkt sender vi en form for minimumserklæring ud til skolerne om det, de skal have styr på i forhold til persondata, siger Lars Nedergaard.