Se billedserie Parken har brugt ekstra penge på håndsprit, sikkerhed og personale i 2020. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Igen et år med røde tal på bundlinjen

Næstved - 15. juli 2021 kl. 20:55 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

14 år.

Så langt skal vi tilbage i tiden, før BonBon-Land sidst gav overskud.

- På den korte bane har vi åbenbart ikke genereret nok og har ikke evnet at kunne få nok gæster til, at det ser fornuftigt ud. Og så skal man også vide, at der kom en finanskrise efter 2006, da parken blev købt. Der er nogle ting, der spiller ind der, forklarer parkens direktør Lars Fahlmann.

For få købte sæsonkort I 2019 stod årets resultat også skrevet med rødt - denne gang over 39 millioner kroner.

Og 2020 følger trop med et dog noget mindre underskud: 13,1 million.

Årsagen skal blandt andet findes hos pandemien, der tvang BonBon-Land til at holde lukket 25 procent af deres sæson.

Særligt lukningen i starten af sæsonen gjorde rigtig ondt på økonomien.

- Vores sæsonkortsalg blev dræbt. For det, vi skal sælge af årskort, skal vi sælge i den første halvdel af sæsonen. 75 procent af vores årskort bliver solgt i maj og i begyndelsen af juni. Og eftersom vi åbnede i midten af juni, så er det klart, så forsvinder det jo helt, siger Lars Fahlmann.

Et stærkt bagland hjælper Fra 2014 til 2018 gav parken årligt et underskud mellem 3,7 og 7,9 millioner kroner.

Sammenlagt har parken givet et underskud de seneste otte år på over 112 millioner kroner.

Men det kan se værre ud, end det egentlig er i parken. For driften er stadig sund, påpeger direktøren.

- Vores egenkapital er stadig relativt fornuftig, selv om den er blevet mindre. Og vi har et stærkt bagland i vores ejerskab, så det kan jo godt blive ved. Men det er klart, at vi vil også gerne have det vendt jo. Jeg kan ikke sætte nogle tal på, men der er ikke nogen fare for, at det ikke kan fortsætte foreløbig i hvert fald, beroliger Lars Fahlmann.

Parken er lidt slidt Tager man et kig på parkens Facebook-side, er det ikke alle, der udtrykker tilfredshed.

Faktisk er et gennemgående tema, at parken virker slidt. Og det kommer ikke bag på Lars Fahlmann.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er lidt slidt, erkender direktøren ærligt.

Og slitagen kan være en af årsagerne til, at parken ikke rangerer ret højt på Facebook-brugernes tilfredsheds-barometer.

Af 5 mulige stjerner har BonBon-Land 3,8.

Til sammenligning har Tivoli 4,7, Djurs Sommerland 4,8 og Sommerland Sjælland 4,1.

- Det er noget, vi har meget fokus på. Så det er noget, vi vil gøre rigtig meget ved, og vi har allerede i år gjort en del, siger Lars Fahlmann.

Kurs mod sorte tal Faktisk regner direktøren med, at parken allerede om et par år begynder at få sorte tal på bundlinjen.

- Vi vil jo rigtig gerne rette op på det. Det er i hvert fald det, vi går på arbejde for hver dag. Det gør jeg i hvert fald. For at se, om vi ikke kan få vendt det her billede, for det vil vi rigtig gerne. Vi synes jo også, det er sjovere, hvis vi kan få sorte tal på bundlinjen, lyder det fra parkens direktør.

Og selv om 2020 ikke just hjalp til i den retning, så tror han stadig på de sorte tal.

- Det her corona har ikke gjort noget godt for det. Det har selvfølgelig været et bump yderligere på vejen, hvor vi måske havde nogle planer, som lige er blevet skubbet lidt. Men vi skal nok være der i mange år endnu, lover direktøren.

