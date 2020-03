Ida Steenfeldt Andersen anbefaler Matador, The Good Doctor og Exit - de norske milliardærer.

Send til din ven. X Artiklen: Ida S. Andersens favoritserier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ida S. Andersens favoritserier

Næstved - 25. marts 2020 kl. 13:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske er der nogen, der har besvær med at få tiden til at gå, når de nu er tvunget til at være derhjemme. Det er slut med at tage i biografen, teatret, til fodbold eller anden sport, og hvad pokker skal man så lave?

Journalisterne på Sjællandske har lagt hovederne i blød, og kommer med deres bud på, hvad man kan se på tv og på forskellige streamingtjenester. Her er Ida Steenfeldt Andersens farvoritter.

Matador - DR Et stykke Danmarkshistorie, som sagtens kan tåle at blive genset. Serien tager udgangspunkt i den fiktive provinsby Korsbæk. Her styrer byens høje herre slagets gang, men det kommer en tilflytter og laver om på. Man følger befolkningen i gode og dårlige tider og oplever blandt andet både besættelsen under 2. verdenskrig og befrielsen gennem deres hverdag.

Hvis det er første gang, du giver dig i kast med serien, vil du forhåbentlig blive overrasket over dybden og kompleksiteten. De personlige udviklinger giver stof til eftertanke, problemstillingerne er tidløse og essentielle, og så er der et lag af humor, som overrasker.

Har du set serien før, vil det blive et mere eller mindre glædeligt gensyn med den stålsatte Mads Skjern, den usikre men overraskende Maude Varnæs og den altid arbejdsomme Agnes Jensen. Serien er delt op i 24 afsnit, som hver tager mellem 40 minutter og halvanden time og kan findes på DR.dk. Hvis du vil udfordre dig og selv og din familie, er det muligt at finde alverdens quizzer om hvert afsnit, hver person eller hele Matador-universet via en simpel google-søgning.

The Good Doctor - Xee Den unge læge Shaun Murphy lider af autisme og savant-syndrom. Det betyder, at han har overmenneskelige evner til at kunne løse forskellige lægefaglige problemstillinger. Han ser alternative løsninger på alvorlige komplikationer hos patienterne for sig midt under diverse operationer, til stor undren og skepsis fra nogle af hans kollegaer.

Udover evnen til at redde menneskeliv, giver hans psykiske lidelser ham også mange sociale udfordringer, som flere gange er ved at spænde ben for hans lægeliv. Serien kan ses på Xee via YouSee, og bliver du fanget af første sæson, så fortvivl ej. Anden sæson er også tilgængelig.

Exit - de norske milliardærer - DR

Hvor stort et svin kan man tillade sig at være, hvis bare man har penge nok? Det har fire norske rigmænd ladet sig interviewe omkring. Deres fortællinger om rigmandslivet i 00'ernes Oslo er blevet til fiktionsserien »Exit - de norske milliardærer«, der både indeholder fester, farver og falliterklæringer. I serien får man en fornemmelse af, hvor svært det kan være at håndtere følelser og familier, når det eneste der fylder i ens hoved, er stoffer og den næste rus.

Udover episoder med blodige bekendtskaber og urealistiske store pengestrømme, viser serien også konsekvenserne af at miste sig selv til en materiel men tom tilværelse. Serien er delt op i otte episoder, der hver er lidt over en halv time lange, og kan findes på DR.dk