IKEA klar med helt nyt tiltag på Sjælland

Med ’Klik & Hent’ ønsker IKEA at gøre det langt nemmere for kunder at bestille online og få leveret møbler og boligtilbehør tættere på deres bopæl.

Nu er der godt nyt til de mange sjællændere, der har langt til varehuset i Taastrup, for med introduktionen af en ny ’Klik & Hent’-service med 37 afhentningssteder over hele landet, herunder seks på Sjælland, bliver det nu nemmere at få fingrene i varer bestilt på IKEA.dk.

Det skriver IKEA i en pressemeddelelse.

- I IKEA Taastrup har vi kunder fra det meste af Sjælland, men turen hertil er lang for mange. Derfor glæder jeg mig over, at vi nu kan imødekomme kunderne med de nye, lokale afhentningssteder, der gør det langt nemmere at være kunde hos IKEA, siger varehuschef i IKEA Taastrup, Mads Satsman-Nørhede.