I februar fik hun sit eksamensbevis: Nu er hun selvstændig

I et baghus i det centrale Næstved er der skræddersyet tøj på bøjlerne, kunsthåndværk og lokale produkter på hylderne. Stedet hedder Baghuset og er virkeliggørelsen af Nina Dreboldt Olsens drøm om at gøre kunsthåndværk mere synligt og tilgængeligt i Næstved. Samtidig håber hun at Baghuset kan blive et samlingssted for folk i alle aldre, der gerne vil dele deres interesse for at udfolde sig kreativ.