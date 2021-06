Ros til Helle Jessen (S) fra Venstres Søren Revsbæk for ikke at være fanatisk. Foto: Anna C. Møhl

I de små mængder er Roundup godt anvendt

Næstved - 01. juni 2021 kl. 19:54 Af Søren Revsbæk (V) Byrådsmedlem Havrevænget 2 Næstved Kontakt redaktionen

Debat

Sandelig at man skulle opleve det. Den vilde naturs forkæmper nr. 1, Teknisk Udvalgs formand Helle Jessen (S), forsvarer i Sjællandske kommunens brug af Roundup.

Nu står verden da ikke længere, tænker man, når en erklæret grøn miljøaktivist siger OK for at bruge sprøjtemidler.

Men baggrunden er ganske rimelig. De små mængder Roundup, man bruger i kommunens Park- og Vejvæsen, er godt anvendt, i stedet for at man maskinelt skal afrense ukrudt og slide på vejen eller udlede CO2 ved at afbrænde ukrudtet af.

Det tjener således Helle Jessen til ære, at man godt kan være grøn uden at blive fanatiker. Brugen af Roundup er trods alt også faldet med 80 procent. Enhedslisten derimod, vil have »flere medarbejdere på gaden,« for at skrabe og rense. Hvem det skal være fremgår ikke.

Måske Susanne Tariq (EL) vil kræve de langtidsledige på gaden?

Susanne Tariq kan jo foreslå det i Beskæftigelsesudvalget. Eller skal der ansættes massivt i Park og Vej? Hvem skal betale for det? Det er jo nemt at kræve uden at se på regningen.

Omvendt kan man også stilfærdigt konstatere, at hvis den begrænsede mængde Roundup Næstved Kommune bruger, er Enhedslistens store slagnummer til kommunevalget, ja så har vi nok egentligt ikke så mange problemer i Næstved.