I dag er Næstved helt elektrisk

Minister med første tog

Selve Indvielsen har været omgærdet af mystik og et meget lavmælt toneleje hos BaneDanmark. Men nu er alt på plads og her til morgen klokken 6.56 var transportminister Benny Engelbrecht (S) at finde på stationen for at markere startskuddet til den nye elektriske fremtid for pendlere og øvrige passagerer.