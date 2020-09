Se billedserie Provst Anna Helleberg Kluge håber på stærkt fremmøde i de lokale sognehuse i aften. Foto: Hans-Jørgen Johansen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: I aften stemmer vi på kirkens bedste mænd og kvinder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I aften stemmer vi på kirkens bedste mænd og kvinder

Næstved - 15. september 2020 kl. 04:04 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg vil opfordre alle, der har været til et bryllup, en konfirmation eller en julegudstjeneste indenfor de sidste to år til at møde op i aften.

Provst Anna Helleberg Kluge er ikke i tvivl: Hvis der fortsat skal være liv i folkets kirke gælder det om at komme af huse, når Næstved Provsti kalder sognebørnene til møde om de fremtidige menighedsråd.

Det sker i aften samt i morgen og på torsdag - overalt i provstiet og overalt i landet. Samtlige sognets folkekirkemedlemmer over 18 år har mulighed for enten selv at stille op til det lokale menighedsråd eller bare møde frem og stemme på de kandidater man finder bedst egnede til de næste fire års arbejde i menighedsrådet.

Ny metode I år afvikles menighedsrådsvalget efter en ny valgform og på aftenens møder i de lokale sognehuse kan kandidater stille op til en plads i menighedsrådet, der er mulighed for debat og der afholdes en skriftlig afstemning, hvor sognets folkekirkemedlemmer stemmer på de opstillede kandidater.

- Den nye valgform er langt mere demokratisk end den tidligere og den sikrer at vi allesammen har en aktie i folkets kirke, lyder det fra provsten.

Ude i sognene er der spænding til det sidste. Vil folk møde op? Bliver vi mange nok? Eller dukker der monstro så mange op, at der skal udskrives afstemningsvalg den 17. november.

- Vi ved det ikke. Men jeg håber da på, at vi bliver så mange at det giver mening, siger Anni Olsen, menighedsrådsformand for sognebørnene i Glumsø, Bavelse og Næsby.

Opgaverne Her har der været nok at rive i de forløbne fire år. Menighedsrådet har ansat ny præst, Annette Marie Kruhøffer, der er vedtaget en handicapindgang i Glumsø Kirke, der er skiftet tag og vinduer i Næsby Kirke og præstegården er blevet undersøgt for radon - alt sammen opgaver som det lokale menighedsråd har taget sig af. Artiklen fortsætter under billedet

I Glumsø har menighedsrådsformand Anni Olsen (tv) været med til at ansætte den nye præst, Annette Marie Kruhøffer. Her er de fotograferet ved Glumsø sø. Privatfoto

- Det er virkelig spændende opgaver med at holde liv i kirken og kirken i live, så jeg vil opfordre alle, der har et forhold til den lokale kirke til at møde op i aften, siger Anni Olsen.

Menighedsrådet skal bruge 10 medlemmer og tre af de nuværende medlemmer har på forhånd meddelt, at de ikke genopstiller. Så håbet er, at de bliver mange nok til at samtlige poster kan blive besat - eller endnu bedre - at de bliver så mange, at der bliver opstillet endnu en liste og dermed kaldt til valg tirsdag den 17. november.

Ulønnet arbejde Arbejdet som menighedsrådsmedlem er ulønnet, bortset fra formanden der modtager et mindre honorar. Har du lyst til at gøre en forskel for din lokale kirke, skal du påregne 1o til 12 årlige møder.

Det nye menighedsråd trækker i arbejdstøjet når kirkeåret begynder 1. december.

relaterede artikler

Menighedsråd går efter det højeste bud: Formålet er ligegyldigt 06. juni 2020 kl. 14:56

Video: Andagter i Påskedagene fra Fuglebjerg Kirke 12. april 2020 kl. 10:15

Video: Påskedag andagt fra Gunderslev Kirke 12. april 2020 kl. 10:00