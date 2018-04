Det er hysterisk at spare på den kollektive trafik, mener formanden for Lokalrådet for Næstved Vestegn.

»Hysterisk« og »skandale«: Varslede busændringer får hårde ord med på vejen

Byrådets tekniske udvalg skal inden 1. maj finde besparelser for knap seks millioner kroner på busdriften. Det har fået lokalrådene i landområderne til at protestere.

Formand for Lokalrådet for Næstved Vestegn, Poul-Erik Pedersen, kalder spareøvelsen for hysterisk.

»At man igen foreslår nedlægning af servicebusser nr. 607 og ændrer nr. 609 til almindelig bus er en skandale. Kommunen diskriminerer herved medborgere der bruger kørestol, rollator, minicrosser og kørestol og fratager dem mulighed for at benytte kollektiv trafik. Jeg ser igen, at det er lettest at skære ned hos medborgere, der måske ikke har kræfter til at kæmpe imod,« skriver han.