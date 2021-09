Direktør Lotte Juul Petersen, Ulla Britt Simonsen og Sara Grabow vasker mindesten og hylder Marie Toft i Fruens Plantage den 15. september kl. 17.00-20.00. Foto: Anita Corpas.

Hyldest til lokal kvindehistorie

Næstved - 09. september 2021 kl. 17:08 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Hyldest til Rønnebæksholms enkefrue Marie Toft, til kærligheden og til hinanden. Det hele begynder med et kærlighedsmøde mellem to mennesker, som grundlæggende er ret uenige. Enkefrue Marie Toft af Rønnebæksholm og præsten Nikolai Frederik Severin Grundtvig i slutningen af 1845.

I dag er direktør på Rønnebæksholm, Lotte Juul Petersen promotor for en hyldest til stedets tidligere ejer.

- Jeg blev gjort opmærksom på af en frisk ældre borger, at mindestenen for Marie Toft i Fruens Plantage virkelig står og ser forfærdelig ud, siger Lotte Juul Petersen.

På den baggrund besluttede hun, at Rønnebæksholms 700 jubilæumsår også skulle være anledning til at gøre noget ud af at mindes Marie Tofts betydning for området.

Kunsthallen tog derfor initiativ til en hyldest til Marie, til naturen og alt det, som stedets tidligere indehaver brændte for; nemlig tanker om naturen, demokrati og ligestilling.

- Kun to procent af offentlige skulpturer er rejst for kvinder, så dem må vi ære, fastslår Lotte Juul Petersen og forklarer, at egnen faktisk er ret rig på kvindehistorie.

Udover Marie Toft kan også nævnes både godsejerdatter Birgitte Gøye på Herlufsholm og lensgrevinde Henriette Danneskiold-Samsøe på Holmegaard Glasværk.

Sange til naturen Det bliver derfor stemningsfuldt, når musiker og sanger Sara Grabow, der i øvrigt er datter af vores alle sammens Sebastian går sammen med sangskriver og sangerinde Ulla Britt Simonsen, mest kendt i lokalområdet som Ulla Abdulla om en sang-vask happening ved mindestenen for Marie Toft i Fruens Plantage den 15. september kl. 17.00.

Her vil der under sang foregå nedvaskning af mindestenen. Endelig tilbereder Rønnebæksholm egen urteheks; Mette-Bette et fest måltid i dagens anledning, således at både mad og natur skal gå op i en højere enhed.

- Det vilde er, jo mere man læser om Marie og Grundtvig, des vildere er det, siger Ulla Britt Simonsen.

Med alderen oplever hun at være blevet mere interesseret i den lokale historie - og hvad den historie svarer til i dag.

Lyt til hinanden Ulla Britt Simonsen og Sara Grabow vil gennem »Sange til Marie« tage hul på en række musik-saloner, hvor publikum kan blive en del af fællessang og musiske oplevelser, hvor de to musikere er tovholdere.

- Vi vil gerne formidle sang og musik og gøre publikum medskabende, så de kan mærke den forbundenhed, der opstår, når man synger sammen, siger Sara Grabow og forklarer, at eventen ikke er fri fællessang på sådan en fodboldagtig måde.

- I stedet handler det om at lytte, mens man synger, hvilket meget vel kan overføres til vores måde at være på i samfundet.

- Med musikken ønsker vi at skabe et magnetisk rum med regler.

- Vi skal samtale og ikke modtale, pointerer Sara Grabow, der lover at hun sammen med Ulla Britt holder folk i hånden, og får det fælles kor til både at lyde og synge godt.

Alle kan deltage Imidlertid er det ikke en forudsætning, at man kan synge, og alle kan deltage, hvis altså man har booket billet på Kulturhallens hjemmeside.

- Men folk skal ikke være forskrækkede over vejret, siger Lotte Juul Petersen og opfordrer til praktisk varm påklædning. Direktøren ser frem til at præsentere det, der skal være en kærlighedserklæring til at dele sang og musik.

- Det er en manifestering af, at sang bringer folk sammen, siger hun og tilføjer;

- Netop sådan som Marie Toft også gjorde det i ånd og hjerte.

