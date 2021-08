Det kræver meget energi at opvarme glasmassen i de to store glasovne. En hybridovn vil gøre en kæmpe forskel. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Hybridovn kan ændre markedet for emballageglas

Næstved - 19. august 2021

Af Helle Hansen

Det er ikke til diskussion, at det kræver meget energi at varme glasmasse op, men Ardagh Glass Holmegaard gør, hvad de kan, for at holde CO2-aftrykket nede.

En hybridovn kan ændre markedet fuldstændig.

Glasskårene Glasskår er en mulighed for at skrue på Co2-udleningen.

Glasskår behøver ikke samme varme for at smelte, som hvis glasmassen skulle laves fra grunden af, så jo flere glasskår, jo mindre energiforbrug. Så Ardagh sparer penge, der kommer mindre CO2-udledning og man sparer på ressourcerne, jo flere glasskår der bruges i produktionen.

- Vi kan allerede godt mærke, at man her i området er begyndt at sortere glas for sig i stedet for som før at blande det med metal, siger en glad Kim Holmberg, økonomichef på det lokale glasværk.

Den nye affaldsordning trådte i kraft i Næstved Kommune 1. juli.

Da glas og metal før blev komprimeret i skraldebilerne, blev glasset knust i så små stykker, at det ikke kunne bruges på glasværket og i stedet endte som affald.

Fjernvarme En stor forskel fra gamle dage er også, at overskudsvarmen fra glasværket i dag bliver ledt videre til det nærliggende Fensmark Fjernvarme og derfra videre ud til Fensmarks borgere.

- I år er vi oppe på at levere 90 procent af varmeforbruget i Fensmark, siger Mads Elming, der også er formand for bestyrelsen i fjernvarmeværket.

Den procent kan godt komme endnu højere op, men hvis det skal give mening økonomisk, skal afgifterne på overskudsvarme først fjernes.

- Den pris, vi får for varmen, er jo lavere, end det vi betaler for gassen, siger Kim Holmberg.

Hybridovn Den helt store gamechanger er dog Ardagh-koncernens forsøg med en hybridovn, som skal bygges i Tyskland.

Hvor glasovnene i dag bruger 80 procent gas og 20 procent el, vil det være lige omvendt med den nye hybridovn.

- Hvis det bliver en succes, så bliver vores næste nye glasovn en hybridovn, siger Kim Holmberg. Ovnen udvikles i samarbejde med andre virksomheder, og det er søgt EU-midler til forsøget.

- Sådan en ovn vil i givet fald nedbringe vores udledning af CO2 med to tredjedele, siger Kim Holmberg, da gas så vil kunne erstattes af grøn el fra vandkraft, vindmøller eller solceller.

- Sådan en hybridovn vil fuldstændig ændre markedet. Store kunder er allerede i kø for at få lov at få produceret i Tyskland, siger Mads Elming.

Ovnstatus Ardagh Glass fik i 2017 bygget en ny ovn til det klare glas og hvad dertil hører formedelst omkring de 165 millioner kroner. Den gamle ovn havde da klaret opgaven i 22 år.

Så næste gang er det ovnen til det farvede glas, som står for tur. Den er fra 2006 og fik sidste år en stor reparation, så den nu kan holde i hvert fald til 2030. Det er den ovn, der i givet fald vil blive en hybridovn, hvis alt går vel med forsøget.