Velkommen i Rådmandshaven. Byens centrale trafikåre skal indsnævres. Illustration: Næstved Kommune

Hvordan skal bymidten se ud?

Næstved - 06. september 2019 kl. 13:55 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byg boliger langs med Rådmandshaven og spark mere liv i bymidten. Den er samtlige partier med på i Næstved Byråd. Men de er samtidig uenige om, hvor meget der skal bygges og om området kan tåle massiv bebyggelse på begge sider af den stærkt befærdede vej.

Dansk Folkeparti og Enhedslisten siger nemlig nej til byggeri af op mod 180 nye boliger på begge sider af Rådmandshaven. De to partier frygter, at bymidten vil drukne i boliger.

- Vi er helt med på at bygge boliger ved Kindhestegade og hen til Fønikskrydset. Det er et område, som nærmest vender bagsiden ud mod Rådmandshaven. Men vi er imod planerne om også at bygge boliger på den nuværende parkeringsplads ved kommunens administrationsbygning. Det bliver ganske enkelt for massivt, siger Enhedslistens Thor Temte.

Lokalplanforslaget, der er på vej i offentlig høring, indbefatter også en indsnævring af Rådmandshaven fra firesporet vej til indsnævret bygade. Håbet er at bilisterne vil vælge andre veje, og at der ikke ruller tung trafik rundt inde midt i byen. Planen indbefatter også mulighed for et penthouse-byggeri i otte etager, der er planlagt ved et byggefelt nær Dania.

Med flere folk i bymidten bliver der også brug for flere parkeringspladser. Det foreslås derfor, at der skal etableres to parkeringshuse ved Rådmandshaven, da planerne for boligbyggeri rykker ind på de områder, som i dag er udlagt til parkering.

Da lokalplanforslaget første gang blev præsenteret blev det hilst med begejstring af socialdemokraten Daniel Lillerøi.

- Jeg synes det tegner til et rigtigt spændende byggeri på begge sider af Rådmandshaven, og jeg tror også det kan blive rigtig flot. Vi går efter at skabe et blandet boligområde, med plads til ungdomsboliger, lejeboliger og penthouseboliger, sagde Lillerøi, der samtidig understregede at et byggeri på otte etager ikke vil overgå bymidtens kirketårne, så der vil stadig være udsigt til Sct. Peders og Sct. Mortens og den gamle middelalderby.

Mandag behandles lokalplanforslaget af Økonomiudvalget, mens et samlet byråd senere sender planen i otte ugers offentlig høring.

Høringsperioden begynder den 23. september og der kaldes også til borgermøde om Rådmandshavens fremtid. Det sker torsdag den 31. oktober - i Rådmandshaven naturligvis.

