HvorErDerEnVoksen udfordrer politikere

Uge 22 er børnenes uge i hele landet, og dermed også i Næstved. Forældrebevægelsen »HvorErDerEnVoksen« kontakter alle byrådsmedlemmerne for at høre hvordan det går med at leve op til løftet om minimumsnormeringer i de kommunale daginstitutioner. Cille Torp-Strunz fra Næstved, der er regional tovholder og medlem af styregruppen for forældrebevægelsen »HvorErDerEnVoksen« siger, at det på papiret ser ud som om Næstved Kommune har styr på normeringerne, men at det ude i daginstitutioner i børnehøjde ikke altid kan mærkes, at der bliver flere voksne.