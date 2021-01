Hvor skal kviktestcentrene placeres? Nu er der endelig svar

Der var tvivl til det sidste, efter at SOS International overtog ansvaret for Region Sjællands Covid 19-kviktestcentre. Hvem skal beholde et center og hvem skal gå over til mobile enheder. Nu er svaret kommet.

Mandag morgen kl. 8 slår det lokale kviktestcenter igen dørene op - eneste forskel er, at der er ny ejer, efter Falck har tabt udbuddet til SOS International.