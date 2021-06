Økonomiudvalget har måttet opgive at blive enige og lagde derfor debatten om honorering af medarbejderne ud til hele byrådet. Foto: Anita Corpas

Send til din ven. X Artiklen: Hvor meget skal et skulderklap koste? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hvor meget skal et skulderklap koste?

Næstved - 29. juni 2021 kl. 22:39 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Byrådsmøde: Er ros af sin arbejdsgiver tilstrækkeligt for en ekstraordinær indsats, eller er tak bare et fattigt ord.

Læs også: Gæt et sted med Næstved Ny Fotoklub

I de seneste dage har tastaturkrigen været i gang i kommentarsporet på Næstveds lokalpolitiske debatgruppe på Facebook. Ytringer er fløjet frem og tilbage med uenighed om, hvorvidt et kommunalt skulderklap til de offentlige ansatte bør være tilstrækkelig med ros fra deres arbejdsgiver eller om det godt må koste lidt.

Opgav enighed

Økonomiudvalget måtte opgive at blive enige og lagde derfor debatten ud til byrådet.

Og punktet fyldte en del på byrådets sidste møde inden sommerferien.

Fra højre side i salen mente en samlet borgerlig fløj, at det må være tilstrækkeligt i at blive rost af sin arbejdsgiver, mens det på borgmestersiden godt måtte koste noget.

- Corona-pandemien har påvirket alle kommunens ansatte; Mange har trukket et ekstraordinært læs for og med vores borgere, mens andre har måtte indstille sig på anderledes arbejdsvilkår, nye opgaver eller samarbejde på distancen.

- Fælles for dem alle er, at de fortjener anerkendelse for deres store indsats, pointerede Carsten Rasmussen, socialdemokratisk borgmester for Næstved Kommune.

Han pegede desuden på, at flere kommuner i området og Region Sjælland har valgt at belønne deres medarbejdere. Fx med ekstra arbejdsfrihed, personalegoder eller erkendtligheder eller kontante pengebeløb af varierende størrelse.

Indstillingen var at afsætte 1.500.000 kr. til formålet, hvoraf halvdelen af pengene finansieres af medarbejdernes egne sommerfestmidler og yderligere 850.000 kroner fra Økonomiudvalgets udviklingspulje. Et beløb, der vil svare til 217 kroner per ansat i kommunen.

Uenighed Imidlertid skilte det spørgsmål byrødderne helt ad.

- Jeg indrømmer, at det er gammeldags, men når man har gjort en indsats, og der kommer en chef og roser een for arbejdet, så er det mere værd end penge, sagde Helge Adam Møller (K). og lagde dermed linjen for den blå nej-argumentation.

Også Gitte Leander (DF) var imod forslaget. Hun havde besked fra de ansatte om, at de vil have ro og penge til området.

- Måske er det ikke mange penge, men måske vil de penge alligevel gavne ældreplejen. Eller man kan bruge dem til at støtte de private virksomheder ved at medarbejderne får gavekort til Kop og kande eller til at gå ud at spise for.

- Jeg vil påstå, hvis man tror at et engangsbeløb på 1,5 millioner kroner vil redde omsorgsområdet eller rengøring hos de ældre, så har man ikke fulgt med. Det hører ingen steder hjemme, svarede Michael Perch (S).

- Det er en smule småligt, hvis ikke I kan unde medarbejdere, der har stået i frontlinjen.

- Hvis ikke vi kan give den anerkendelse som arbejdsgivere, så synes jeg, det er småligt.

Ikke værdigt Per Sørensen (S) pegede på, at det havde været mere værdigt bare at sige tak.

- Det er ikke rigtig rart at give en gave, og så vise, at så mange har stemt for og så mange imod.

- Men når jeg så hører, at man andre steder bevilger 1000 kroner per medarbejder, så synes jeg, at det her meget beskedent og på den baggrund kan jeg naturlivs støtte forslaget.

Ikke alt er penge Aligo Francis (S) foreslog som den eneste at give medarbejderne fri til at være sammen med deres familie.

- Selvfølgelig skal vi anerkende vores medarbejdere.

- Men ikke alt handler om penge. Vi kunne også belønne vores medarbejdere med en fridag, hvor de kan være sammen med deres familie eller venner.

- Sådan noget tæller mere en d 217 kroner, sagde Aligo Francis.

Men alle var dog enige om, at medarbejderne fortjerner en særlig tak.

- Alle er enig om, at anerkende det store arbejde, men jeg vil give Per Sørensen ret i at det havde være kønnest at vi havde været enige.

- Nu forurener vi vores taknemmelighed med at diskutere penge, pointerede Kristian Skov-Andersen (V).

Efterfølgende stemte man om tre forslag og alle var enige om at stemme for en opgradering af den forestående sommerfest.

relaterede artikler

Loppelørdag i Mogenstrup trækker folk fra nær og fjern 26. juni 2021 kl. 15:59