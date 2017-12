Hvor er min pebernød

Det er præsentationen af »Hvor er min pebernød?«, Sydbyens Amatørteaters juleforestilling skrevet af Jacob Kragh og instrueret af Marianne Steen Olsen. 20 børn og unge samt en håndfuld frivillige voksne har været i gang siden september for at kunne præsentere historien om Slot-Nissen Teddy Ring, som har mistet sin pebernød. Privatdetektiven Danny Duval påtager sig, sammen med sin sekretær, at løse opgaven, for hvis pebernødden ikke findes, bliver det ikke jul. Forestillingen, som er egnet for publikum i alderen 4 år og opefter, opføres i Multihuset Sydpolen på Parkvej 109 i Næstved.