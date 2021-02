Hvor bliver de af? Næsten halvdelen af ældre over 85 år er endnu ikke vaccineret

Det fremgår af nye tal fra Region Sjælland, der viser, at ud af regionens 19.000 borgere over 85 år, har 10.000 af dem benyttet sig af muligheden for at få et skud med den vitale vaccine, mens man stadig mangler at få kontakt med 9.000 borgere over 85 år.