Hvide sejl over Axeltorv - nu skal overdækningen prøves af

Næstved - 01. juni 2021 kl. 15:18 Af Jan Jensenjan.jensen@sn.dk Kontakt redaktionen

Det skulle have været klar til indvielse ved Black Friday sidste år. Men den måtte udskydes, og efter en lang vinter og et koldt forår skete det forunderlige og lidt overraskende mandag morgen - de hvide sejl begyndte at folde sig ud.

Nogle havde måske glemt, hvad stålstativerne skulle bruges til, men de kommer til deres ret nu, hvor den delvise overdækning af byens torv skal stå sin prøve.

Den er en del af en større overdækningsplan, hvor andre områder af torvet også kan overdækkes. Læs videre under billedet

Maria Post Jakobsen er ejer af Alt Godt, og hun er meget glad for beliggenheden på Axeltorv. Hun er spændt på at se, hvordan den nye overdækning vil virke i praksis. Foto: Jan Jensen

Skygge til gående Det husker især torvehandlerne, som ikke just reagerede positivt på overdækningsplanerne. Men nu - i første omgang - er det de to populære udskænkningssteder Underhuset og Alt Godt, der får glæden af at afprøve den.

Der er dem, som allerede har bemærket, at overdækningen sidst på formiddagen giver mest skygge til de mennesker der går. Dem der sidder og spiser eller nyder noget at drikke ved bordene får stadig solen i øjnene.

Det skal prøves af Det er Vej & Park, der står for opsætningen og lederen Morten Toft Hansen oplyser, at der har været holdt et møde forud for opsætningen.

- Vi har haft dialog med Underhuset og Alt Godt. Cityforeningens var også med, og nu er det meningen, at vi får sat det op og prøvet det af. Senere mødes vi igen og taler om, hvordan det er gået, siger Morten Toft Hansen.

Mandag kl. 11. Overdækningen er oppe. Det er de gående på strækningen fra Alt Godt til Underhuset, der nyder godt af skyggen. Foto: Jan Jensen

Sol regn og rusk Der er altid mange meninger om Axeltorv, og det bliver spændende om de nye sejl kan klare sig i sol, regn og rusk. Hos Alt Godt står ejer, Maria Post Jakobsen og kigger op på overdækningen. Hun smiler.

- Jeg er ikke typen, der kommer med kritik før vi har prøvet det af. Jeg vil se tiden an, og se hvordan det virker. Det vigtige for mig er, at det bag-sejl, der skulle gå ned til jorden ikke bliver sat op. Det er vigtigt, at der er åbent for vores gæster.

En stor succes Maria Post Jakobsen ved godt, at den nye overdækning har en hældning, der vil betyde at vandet vil dryppe ned på den side, der vender ind mod midten af Axeltorv. Men Alt Godt har deres egne parasoller at supplere med. Måske vil det gå godt.

Ejeren af Alt Godt er grundlæggende glad. Det er halvandet år siden, butikken flyttede til selve torvet, og det har været et ubetinget succes: - Vi er meget glade for at være her. Det har betydet så meget, og det er vores plan, at vi skal have udeservering hele året, så jeg er spændt på, hvordan overdækningen kommer til at virke.

Den har været længe undervejs, og nogle havde måske helt glemt, at den ville komme. Overdækningen af den ene ende af Axeltorv er på plads. Foto: Jan Jensen