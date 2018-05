32-årige Pil Ry Vedel håber stadig på hjælp til at arrangere en demonstration mod de varslede mulige besparelser på handicapområdet. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Hvem vil hjælpe med demonstration mod besparelser?

Næstved - 30. maj 2018 kl. 12:33 Af Niels Brande

32-årige Pil Ry Vedel, som samler underskrifter ind for at få stoppet mulige millionbesparelser på handicapområdet, har allerede fået indsamlet hundredvis af signaturer.

Som udviklingshæmmet og boende i et bofællesskab kan hun selv blive ramt af kommende besparelser.

Hun er allerede berørt af lukningen af den kreative Café Crea, som lukker ved udgangen af juni. Her har hun, hvad hun tidligere på måneden over for avisen kaldte »det bedste arbejde, jeg nogensinde har haft«.

Pil Ry Vedel vil nu overrække de mange ark med underskrifter til formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Michael Perch (S) i forlængelse af udvalgets kommende møde på mandag den 4. juni.

Hun har dog også fortsat et håb om at samle så mange som muligt til en demonstration mod de varslede besparelser. En idé hun blandt andet får opbakning til fra udvalgsformanden. Pil Ry Vedel kan ikke selv løfte opgaven med at indkalde og arrangere en demonstration. Derfor håber hun fortsat, at nogen vil hjælpe hende og kommunens handicappede med det.

- Min plan er at holde en demonstration ved Rådmandshaven. Så håber jeg, politikerne vil tænke sig om en ekstra gang, inden de sparer, sagde Pil Ry Vedel for et par uger siden til Sjællandske.