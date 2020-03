Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) undrer sig over, at han ikke kan få svar på sit spørgsmål. Privatfoto

Hvem vil betale for at Dansk Rakkerpak? - se det er spørgsmålet

Næstved - 01. marts 2020 kl. 21:30 Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm, byrådsmedlem Venstre, Farvergade 11, Næstved Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: Hvor mange borgere har af egen lomme villet betale for at se Rakkerpaks forestillinger?

Dette spørgsmål stillede jeg på sidste møde i Kultur- og Demokratiudvalget. Jeg havde ikke forventet, at det skulle være et problem at få svar på noget så fundamentalt. Endvidere havde jeg slet ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at flertalsgruppen i udvalget (bestående af S og R) ligefrem ville nedstemme et stort mindretal på tre ud af syv medlemmer.

Lægger man dertil, at vi var flere udvalgsmedlemmer, som havde indtryk af, at vi ville have fået sagen op tidligere, så der var tid til at overveje alternativer, så tegner der sig et billede af en magtfuldkommenhed i flertalsgruppen, som ikke tegner godt for det fremtidige samarbejde i udvalget.

Hvad angår sagens kerne, spørger jeg, fordi jeg mener, at antallet af solgte billetter er en god indikator for borgernes interesse for - og værdsættelse af - teaterets produktioner. Solgte billetter må helt utvetydigt være udtryk for et aktivt tilvalg og ikke - som ved skattefinansierede forestillinger på gader og stræder - være et valg andre har truffet for dem.

Linda Frederiksen (S) og Niels Grønne (Rakkerpak) hævder, at disse tal tydeligt fremgår af tidligere sager i udvalget. Dette er ikke korrekt.

Det er muligt at Linda Frederiksen som udvalgsformand og medlem af Rakkerpaks bestyrelse kender disse tal, men de er ikke tilgået udvalget.

Kun i 2018-rapporten kan nogle af de tal, jeg efterspørger, udledes inddirekte. Med dette forbehold kan jeg røbe, at entreindtægter kun udgjorde tre procent af teaterets indtægter i 2018.

I den anden årsrapport (2016-2017) findes tallene ganske enkelt ikke.

Regnskabet for 2019 foreligger ikke endnu, men må forventes - som i foregående år - at blive afsluttet i marts.

Det burde derfor være muligt for administrationen at fremskaffe disse tal.

Det kan kun undre, at udvalgsformanden i stedet vælger at tromle et stort mindretal i udvalget i stedet for at give relevante informationer.