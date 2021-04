Se billedserie Omkring 400.000 danskere skønnes af være ordblinde. De fleste lærer at læse, hvis de får den rette undervisning. Modelfoto

Hvem skal lære ordblinde børn at læse?

Næstved - 26. april 2021 kl. 14:30 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Hvem gør det bedst? Det offentlige eller private aktører. Den diskussion kommer op på byrådsmødet tirsdag den 27. april, når byrådet skal drøfte, om Næstveds kommune skal hjemtage ordblindeundervisningen eller forsætte med at få et privat firma til at stå for kurser til ordblinde elever.

Hjælp til ordblinde I dette skoleår er omkring 420 elever fra 4. til 9. klasse i folkeskolerne i Næstved testet ordblinde. De ordblinde elever får tilbudt en særlig IT-rygsæk med en pc med blandt andet oplæsnings- og staveprogrammer og andet undervisningsmateriale målrettet ordblinde og følges af læsevejlederne på de enkelte skoler.

Derudover gennemgår eleverne et 30-timers kursus, som varetages af det private firma Ordblindetræning.

Kurserne med det private firma Ordblindetræning, vil et flertal i Børne- og Skoleudvalget gerne at hjemtage til kommunen, og i stedet lade læsevejlederne sammen med kommunens Center og Dagtilbud og Skole varetage ordblindeundervisningen.

Mindretallet i udvalget - de to medlemmer fra Venstre - har gjort brug af standsningsretten, og det betyder at sagen nu skal drøftes i byrådet. Artkelen fortsætter under billedet.

Særlige it-progammer kan hjælpe ordblinde med at lære at læse. Foto: Jens Wollesen

- Vi kan ikke få øje på nogen fordele ved at afbryde samarbejdet med Ordblindetræning og i stedet lade kommunens ansatte selv stå for hele pakken, siger Sebastian Mylsted-Schenstrøm, medlem af Børne- og Skoleudvalget for Venstre.

Han frygter at det både blive dyrere og måske endda dårligere, hvis kommunen overtager.

- Grundliggende er der ingen grund til at pille ved noget der fungerer, og en ny model vil sjælden fungere godt fra første, siger han.

Tættere på eleverne Socialdemokraterne i Børne- og Skoleudvalget stemte for at tage ordblindeundervisningen tilbage til kommunen.

Men det er ikke fordi man har været utilfredse med den ydelse som Ordblindetræning har leveret, siger Michael Perch, medlem af udvalget for Socialdemokratiet og selv skolelærer.

- Ordblindhed er så almindeligt, at vi selvfølgelig skal have kompetencerne til at undervise ordblinde i hverdagen helt tæt på os i vores egen kommune, siger han.

Formand for Børne- og Skoleudvalget, de Radikales Lars Hoppe Søe mener også at det er vigtigt at have kompetencerne i kommunen.

- I en årrække har vi haft udfordringer i skolevæsenet, og derfor har det været fornuftigt at købe ordblinde-kompetencerne af private specialister. Men nu er vi klar til at klare det selv, mener Lars Hoppe Søe.

De næsten ordblinde Vælger byrådet at følge flertallet i Børne- og Skoleudvalget skal de lærere, der fungerer som læsevejledere ude på skolerne opkvalificeres og tildeles mere tid til ordblindeundervisningen. Ifølge forslaget skal konsulenter fra kommunens Center for Dagtilbud og Skole bidrage med særlige kurser for ordblinde elever.

Michaels Perch mener, at der er flere fordele.

- Hjemtager vi ordblindeundervisningen får vi også bedre forudsætninger for at hjælpe de elever som ikke har en decideret ordblinde-diagnose, men som alligevel har læsevanskeligheder, siger Michael Perch.

Omvendt savner Venstre at få svar på, hvad det er for konsulenter i Center for Dagtilbud og Skole, som kan frigøres fra andre opgaver for at tilrettelægge ordlindekurser på skolerne.

- Der er ikke budgetteret med nyansættelser, og jeg ved ikke hvem det er, siger Venstres Sebastian Mylsted-Schenstrøm.

Han frygter derfor at det vil komme til at koste ekstra at hjemtage ordblindeområdet. Det mener Michael Perch fra Socialdemotkratiet ikke.

- Center for Dagtilbud og Skole har forsikret os om, at det hænger sammen, så de vil været i stand til at lave nogen tilbud på tværs af skolerne, siger Michael Perch.

Men han medgiver at der også er tale om ideologi:-

- Som socialdemokrat mener jeg, at kommunen får mere for pengene ved at tage sig af ordblindeundervisningen selv.

Omvendt mener Venstre, at tingene ofte fungerer bedst med en privat virksomhed, der har specialkompetencerne, ligesom det giver kommunen mulighed for at skrue op og ned, alt efter hvor mange der skal modtage ordblindeundervisning et givent år.

- Det giver større fleksibilitet, siger Sebastian Mylsted-Schernstrøm.

