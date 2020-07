Hvedevænget består mens broen renoveres

Ja, det kan godt lade sig gøre. I hvert fald på Hvedevænget, hvor BaneDanmark torsdag går i gang med at renovere jernbanebroen for at gøre den klar til en fremtid med kørestrøm og mere fart på skinnerne.

- BaneDanmark har forsikret os om, at det ikke bliver nødvendigt at lukke viadukten for kørende færdsel, mens arbejdet står på. Der bliver måske tale om et par enkelte spærringer et par gange i de sene nattetimer. Det vil selvfølgelig blive meldt ud i god tid, men ellers så går arbejdet i gang uden at det genere trafikken til og fra byen, siger centerchef for trafik og ejendomme, Torben Kelm Danielsen.