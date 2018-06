Hvad skal det nye sø- og skovområde øst for Rønnebæk hedde? Det kan alle nu få mulighed for at beslutte ved at deltage i navnekonkurrencen, som blev skudt i gang i dag ved indvielsen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hvad skal det nye skovområde øst for Rønnebæk hedde? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad skal det nye skovområde øst for Rønnebæk hedde?

Næstved - 04. juni 2018 kl. 14:47 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i januar blev der sat vand på et af vandløbene ved søen øst for Rønnebæk by. I dag er hele det nye sø- og skovområde blevet indviet. Næstved Kommune har i en længere periode sammen med Naturstyrelsen omskabt et tidligere landbrugsareal på 35 hektar til en naturperle med søer, slyngede bække, gangbroer, skov og mose. I løbet af maj er der blevet plantet knap 100.000 små nye træer på de i alt 35 hektar. Der plantes i alt 23 hektar skov, hvad der svarer til ca. 40 fodboldbaner.

Den nye skov ved Rønnebæk mangler imidlertid et navn. Naturstyrelsen og Næstved Kommune beder derfor borgerne om hjælp til et godt navn. Og det er ikke kun den skoven ved Rønnebæk, der står uden navn. Også den skov, som er beliggende på den vestlige side af Ny Præstøvej vest for Fruens Plantage og vest for jernbanen, er uden navn. Den blev tilplantet i 2010, men fik aldrig et selvstændigt navn.

Forslagene skal være inspireret af lokale navne for området, og de må meget gerne karakterisere naturen det pågældende sted for eksempel en sø, eng, skov, vang eller lund. Forslag kan sendes på mail til projektleder Michael Krogh mikro@naestved.dk eller via opslag på Næstved Kommunes facebookside. Konkurrencen løber frem til 1. september 2018. Herefter vil vindernavnene til de nye skove offentliggøres i forbindelse med en event til efteråret, som afslutter det samlede skovrejsningsprojekt.