Kommuneplanen er blevet digital og er et godt værktøj, hvis du vil blive klogere på, hvad der er af planer i dit lokalområde, siger kommunens planchef Peter Søndergaard. Privatfoto

Hvad skal der ske på nabogrunden? Find svaret i ny digital kommuneplan

Næstved Kommune: Hvor må du bygge, og hvor må du bo? Svarene kan du finde i Næstveds nye kommuneplan, der nu er blevet gjort digital, så den enkelte husejer har mulighed for at taste sig ind på adressen og se, hvad der er af planer for lokalområdet.