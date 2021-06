Se billedserie Kunst er reaktion på alt det gamle. Vi er nødt til at tage afstand fra dét, der har været før, fordi det er kedeligt, sagde provokatør og billedkunstner Kristian von Hornsleth. Fotos: Anita Corpas

Hvad fanden er kunst, og hvad skal vi med det?

Næstved - 02. juni 2021 kl. 15:59 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

»Vil du have den stående derhjemme? Er du optaget af kønsdebatten til dagligt? Hvad fanden er kunst, og hvad skal vi med det?«

Kunstneren og provokatøren Kristian von Hornsleth, kendt for at købe en hel landsby i Uganda til at tage sit efternavn mod at få en ged, at have skænket sine værker til våbenindustrien mod at overskuddet gik til velgørenhed, og senest at smadre eller med kunstnerens ord at »opgradere« dyre rolexure var onsdag censor ved eksamen på Herlufsholm.

- Nu har 8. klassernes afgangseksamen i tilvalgsfag flere gange været aflyst.

- Og det er ærgerligt, at produktion og viden gennem to år bare løber ud i sandet, siger grundskoleleder Anne-Louise Boelsmand på Herlufsholm.

Skolen har derfor ønsket at gøre lidt ekstra for eleverne.

Rent hjerte Til det formål havde Herlufsholm lykkedes med at få den kendte billedkunstner Kristian Von Hornslet som censor på elevernes opgave med at »fange Hornslet på flaske«.

Kunstneren, der selv er gammelherlovianer, talte med eleverne om deres valg, analyse, fremstilling og intention med afgangsværkerne. Også Kristian Hornsleths egen datter; Molly kom under evaluering. Hun havde udsmykket sin flaske med tanke på at holde hjertet rent.

- Folk tænker så meget på penge fremfor hjertet, sagde Molly under fremstillingen af sin opgave, hvilket faldt i god jord hos far, der er kendt for at udfordre magthavere og luksusmentalitet.

Kunst tager afstand Undervejs gav Kristian von Hornsleth eleverne et lille indblik i kunst og kunstforståelse.

- Kunst er reaktion på alt det gamle. Vi er nødt til at tage afstand fra dét, der har været før, fordi det er kedeligt, sagde han og pointerede, at er man god til kunst, så bliver man en bedre aktiemagnat.

- Og det er ikke for sjov. Brug det til at komme fremad i bussen. Kunst er ikke bare et udtrykssprog. Det er et værkstøj, fastslog Kristian von Hornsleth.

Han forklarede, at kunsten ofte bliver misbrugt til at understøtte magthaverne med fx store smukke bygningsværk.

- Først var det imposante kirker, så blev det rådhusene, og i dag er det så bankerne, vi ser op til.

Elever bedømt Afslutningsvist udvalgte Kristian von Hornsleth et værk, som han i særlig grad fandt personligt og provokerende.

- Jeg har udvalgt ét værk, det rører mig som kunstner. Elevens håndværk er godt, hun har malet små monumenter og brugen af silkepapiret med tekst på giver kunstværket en ekstra dimension, sagde han og understregede, at farvevalget er godt, hvilket tilsammen giver et kunstværk, man har lyst til at se på.

Selv er Hornslet kendt for at forstyrre sit publikum bevidst.

- Nu er jeg en kendt kunstner, nu kan jeg forstyrre endnu mere. Og nu skal folk have det hængende, for nu er det jo en Hornsleth, sagde Kristian von Hornsleth med selvironisk humor. Han fortalte, at der i øjeblikket er 54, der har fået deres Rolexur »opgraderet«, som kunstneren kalder det.

Ideen, med at ommøblere Rolexuret, er et kunstnerisk gensvar på vores perverse forhold til luksus og magtsymboler, forklarede han og tilføjede;

- Spørgsmålet er så, om uret mere eller mindre værd nu, hvor det er et Hornsleth ur?

