Hvad er fejl egentlig?

Næstved - 04. oktober 2021 kl. 12:54 Af Klaus Eusebius Jakobsen Byrådsmedlem (R) Gl. Skovridervej 4a Næstved Kontakt redaktionen

Politik er i meget høj grad et spørgsmål om holdninger. Holdninger mødes, man passer til og bøjer af, og så når man frem til resultater eller kompromisser.

Det er derfor meget interessant at læse i Sjællandske om Epions undersøgelse, hvor det fremgår at mange (68 procent af de 1002, der er blevet spurgt) mener, at lokalpolitikere i for "lille" grader er i stand til at indrømme fejl, når de debatterer.

Hvorledes mon "fejl" er defineret for dem, der skulle svare? For hvis jeg faktisk som politiker tager fejl, og det bliver påvist, er jeg da ikke bange for at indrømme det, og det gør mine kolleger også.

For det kan da ikke være en fejl, at man ikke skifter holdning til et problem under en debat? For det er en proces, der oftest sker gradvist - og ikke under en (måske) ophidset debat? Og det er vel ok, at det er måden det sker på?

Per Sørensen (S) nævner, at han har skiftet standpunkt vedr. Næstved Havn - det er jo ærlig snak, men det var da ikke en fejl, at han i en anden tid havde et andet standpunkt.

Det er faktisk en vanskelig artikel at forholde sig til, når man ikke præcist ved, hvad der er spurgt om, og hvad "fejl" egentlig er. Og hvad menes med "under en debat"?

Hvor mange vil egentlig under en debat lade sig overbevise - politiker eller ikke-politiker? (Debatten i DR med Clement Kjærsgaard er et godt eksempel).

Debatter er vel i sagens natur mere til for dem, der overværer dem, så de kan tage stilling til debattørernes holdninger.

Og så er det jo ikke så ringe endda, at politikerne har klare holdninger.