Hvad er en snebolds chance i helvede?

To mænds jagt efter at skabe den perfekte stumfilm. Det er, hvad der er på spil når duoen Don Strømgren og Gnu Cunningham, som to fortidsskikkelser indtager scenen.

- Jeg tror, publikum kan genkende sig selv i de to figurer. Ingen af os er perfekte, vi laver alle sammen fejl indimellem. Når vi kan grine af det sammen, giver det os en følelse af, at det er okay - at vi er okay, som vi er, og det er okay at træde ved siden, siger han.