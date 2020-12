Huxi Bach kommer til Næstved - men først om et år. Pressefoto

Huxi Bach klar med nyt show

Det er nye tider for Huxi Bach. Han har fået tvillinger, og livet har ændret sig radikalt. Alt er nyt, og alt er forvirrende.

Hvordan får man startet to børns liv på den rigtige måde? Hvordan undgår man, at de bliver psykopater? Og hvad med deres kønsidentitet? Skal de være drenge eller piger eller en af de andre 74 kønsidentiteter, der efterhånden findes. Og kan man egentlig skrive en kærlighedssang til en omnikønnet?

Samtidig er det, som om hele samfundet opfører sig mere og mere bizart. Bankerne snyder og svindler, uden at nogen gør noget. Pengene fosser stadig ud af Skat. Og så kom coronavirus. Og med den, hamstring af toiletpapir og folk, der begyndte at stjæle håndsprit på hospitalerne. Og i øvrigt har Huxi en mistanke om, at hans kone begår økonomisk kriminalitet.