Så er hustlerne tilbage i Næstved. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hustler-alarm: Nu kommer de Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hustler-alarm: Nu kommer de

Næstved - 30. januar 2018 kl. 18:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Én af 90'er-rappens største grupper, Østkyst Hustlers, lever i bedste velgående. De danske ordekvilibrister tager på turné i 2018, og meget passende spiller de i Næstved på SpilDansk-dagen 1. november.

Billetsalget starter onsdag 24. januar kl. 10. Find din billet på www.gkkultur.dk, fra billetsalget på kutlurcenteret, eller ved at ringe i forvejen og reservere på billettlf. 5588 3950.

De tre københavnske kultfænomener bag Østkyst Hustlers har genoptaget deres turnévirksomhed, og 1. november er Jazzy H, Bossy Bo og Nikolay Pejk klar til at fyre den af i Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Og selvom rapperne begyndte for over 20 år siden, har de stadig en ekstraordinær energi og evne til at få publikum op i højeste gear. Med hits som f.eks. legendariske Hustlerstil og Han får for lidt, har Østkyst Hustlers altid publikum som hæst og euforisk festende kor. Der venter med andre ord en exceptionel hip hop-oplevelse på Sydsjællands største kulturcenter.

Trioens første samarbejde var rap-radioføljetonen Bo han hadede ikke julen, men det var tæt på til DRs Børneradio. På dette tidspunkt havde drengene endnu ikke fundet på et bandnavn. Det kom nærmest ved et tilfælde i 1995, da de indspillede deres næste rap-radioføjeton - en 78 minutter lang musikalsk roadmovie med arbejdstitlen Østkyst Hustlers. Da den skulle udgives på CD, satte Børneradio et klistermærke på coveret med påskriften Verdens Længste Rap. Folk kunne jo lige så godt få at vide, at dette var en verdensrekord.

CD'en blev et uventet stort hit, og selv de gæveste jyder lærte hurtigt at rappe med på linjer som »Hvorfor er det hele bare så ufedt i Jylland?«. CD'en røg på hitlisterne, men nu manglede aviserne et bandnavn og en albumtitel. Bandnavnet blev Østkyst Hustlers og titlen blev Verdens Længste Rap. Og fra da af var Nikolaj Peyk, Bossy Bo og Jazzy H bedre kendt som bandet Østkyst Hustlers.

Vi skal tilbage til 1998 for at finde Østkyst Hustlers' sidste studiealbum. Men de tre hiphop-pionerer Jazzy H, Bossy Bo og Nikolaj

Peyk har ikke ligget stille siden.

I 1996 fulgte Østkyst Hustlers successen fra Verdens længste rap op med albummet Fuld af Løgn, som blev en af 90'ernes største kommercielle successer.

Op gennem 90'erne fortsatte Østkyst Hustlers med at dominere dansk musik og spille koncerter på landets største scener.

Østkyst Hustlers har vundet et utal af priser. Blandt andet har de modtaget i alt 9 Danish Music Awards.

Livet som pladeproducerende musikere har været sat på vågeblus, indtil nu.

Tværtimod har de opbygget et solidt renommé som et af landets bedste live-acts. Med et groovy funkorkester i ryggen og et bagkatalog fyldt med massive hits, kan de sparke gang i en hvilken som helst scene fra de mindste til de allerstørste.

I foråret 2018 kommer så Østkyst Hustlers' længe ventede fjerde album. Ambitionerne er skyhøje, og endnu en gang kommer teksterne til at sætte nye standarder for, hvad det danske sprog kan bruges til. Når albummet rammer gaden, så skal der spilles masser af koncerter i hele landet. Og det glæder de tre raplegender sig sindssygt meget til.

»Vi har Danmarks fedeste publikum«, siger Peyk. »De gamle fans er blevet voksne, og en hel ny generation er kommet til. Alle rapper med og går amok, når vi spiller«. Det er endnu for tidligt at sige, hvor mange af de nye sange, der skal med i live-settet, men én ting er sikkert: publikum bliver ikke snydt for klassikere som 'Han får for lidt', 'Håbløs' og 'Hustlerstil'.

Som Bossy siger: »For os handler det om at lave en fest, og hvis vi sender publikum hjem uden hæse stemmer og ømme ben, så har vi ikke gjort vores job ordentligt«. Jazzy nikker og tilføjer: »Det er heldigvis ikke sket endnu«.

roan