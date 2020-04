Hussalg trodser coronakrisen: Lave priser lokker kunderne til

I Næstved fortæller indehaver af Danbolig, Allan Hansen, at mæglerne lige nu mangler boliger, da der er købere nok, men for få varer på hylderne.

- Jeg tror, at mange tøver med at sætte deres bolig til salg i de her tider. Men sælgerne skal vide, at der er købere nok derude på boligmarkedet, siger Allan Hansen.