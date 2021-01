Den sjællandske Midgårdsorm slanger sig fra Kongsmark ved Slagelse til Faxe Ladeplads, hvorfra den fortsætter gennem Østersøen og til Polen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Husker du oktober 2020: Den sjællandske Midgårdsorm gav den gas og gik i stå

Næstved - 02. januar 2021 kl. 08:10 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Dette er en del af et tilbageblik på år 2020. Redaktionen har fundet et højdepunkt frem fra hver måned for at genopfriske, hvad året egentlig har stået på. Månederne bliver frigivet løbende. Godt nytår.

Det står skrevet af Snorre Sturlason, at på de yderste dage vil Midgårdsormen komme op på land og bugte sig gennem dale og enge og klemme livet ud af kloden. Det vil ende i det rene ragnarok, når Thor dræber det lange bæst og efterfølgende selv dør.

Helt så galt går det nok ikke for den sjællandske Midgårdsorm, som snor sig gennem landskabet på vej til de polske gasforbrugere. Baltic Pipe bliver den kaldt og bringer norsk gas fra felterne i Nordsøen til et Polen, der er storforbruger af både sort- og brunkul.

For tilhængerne er det en superide, da den sparer verden for en masse CO2 fra kulafbrænding, mens modstanderne mener, at man hellere skulle lære polakkerne at bruge grøn energi.

Protest En aktionsgruppe af klimaaktivister har flere gange forsøgt at obstruere arbejdet. Bygninger er blevet besat og en byggeplads blev også ramt, erstatningskrav er på vej. I sommer var gruppen på en cykelcharmeoffensiv gennem kommunen.

Men i Danmark skal man gå en helt anden vej, hvis man vil have noget stoppet - mere om det om lidt.

Sjællandske kunne også fortælle, om sjakket som er i gang med at grave rørene ned på den 70 km lange strækning til en pris af 12-15 mia. kr.

Her fik man et indblik i boresigøjner og sjakbajds Armandos liv, mens det socialdemokratiske byrådsmedlem Per Sørensen indædt fortsatte sin kamp mod den lange slange.

Vejret Skal man have noget stoppet i Danmark, skal man påkalde vejrguderne.

Da Baltic Pipe ramte oktober kom det frem, at projektet var meget forsinket. Det kom i gang for sent, og de blev nødt til at stoppe med arbejdet hen over vinterens mudder og pløre for at undgå struktur skader på jorden.

Nu er sommeren 2021 målet - til glæde for dem, der ser en pragmatisk grøn løsningen, men til stor ærgrelse for dem, der mener, at det gigantiske gasrør ikke kun vil skamfere Sjælland men hele atmosfæren.

Måske Snorre Sturluson har læst forkert i versene, og det er Midgårdsormen, der løber af med sejren til sidst.

