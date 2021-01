En motorvej står højt på ønskelisten hos mange lokalpolitikere og erhvervsfolk i Næstved Kommune. Illustration: Næstved Erhvervsforening

Send til din ven. X Artiklen: Husker du november 2020: Motorvejen er stadig blot en saga blot Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Husker du november 2020: Motorvejen er stadig blot en saga blot

Næstved - 02. januar 2021 kl. 15:16 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Dette er en del af et tilbageblik på år 2020. Redaktionen har fundet et højdepunkt frem fra hver måned for at genopfriske, hvad året egentlig har stået på. Månederne bliver frigivet løbende. Godt nytår.

En by under afvikling befolket af gamle. Det er hvad, der vil ske, hvis Danmarks største by uden motorvej ikke snart forsynes med 15 kilometer firesporet asfalt til Rønnede.

Futurist Martin Kruse fra Institut for Fremtidsforskning satte scenen med et dystert scenarie, hvis Næstved 10 år fra nu stadig mangler motorvej.

Det skete på det store motorvejsmøde i Ny Ridehus 30. november.

På ministerbesøg Forud var gået en noget nær evig debat om det længe ønskede stykke infrastruktur.

Trafikminister Benny Engelbrecht (S) og Folketinget er stadig ikke helt friske på at få den anlagt, selv om ministeren var positiv og imødekommende, da en stor delegation af honoratiores fra Næstved med borgmesteren i spidsen aflagde ministeriet et besøg i september.

Både SF og De Radikale på borgen bakker op om projektet, og borgmester Carsten Rasmussen har meddelt sine partikammerater, at det kan koste stemmer til kommunalvalget, hvis ikke, der bliver rullet noget asfalt ud. NU.

Forsinket Som ved skæbnens ironi kom borgmesteren for sent til et bryllup i en hestefold i Rettestrup, da minibussen med hele delegationen blev fanget i den sædvanlige eftermiddagskø i Holme-Olstrup.

Og ved Bilka gik det helt galt, så giftefogeden måtte meddele det vordende brudepar, at han blev tyve minutter forsinket.

Sådan er der så meget - i Danmarks største by uden motorvej.

Måske 2021 skaffer os alle af med coronagespenstet og byder på en motorvejsløsning - i en eller anden form.

relaterede artikler

Anklage fra borgmester: Kendt gods vil blokere motorvejsprojekt 04. december 2020 kl. 14:06