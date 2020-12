Enhedslisten Freja Lynæs Larsen fik to og et halvt år i Næstved Byråd. Foto: Robert Andersen

Husker du maj 2020: Det var alt for tidligt

Næstved - 31. december 2020 kl. 10:45 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Dette er en del af et tilbageblik på år 2020. Redaktionen har fundet et højdepunkt frem fra hver måned for at genopfriske, hvad året egentlig har stået på. Månederne bliver frigivet løbende. Godt nytår.

Det blev for meget for det store følsomme hjerte. Hun var blevet syg og stresset af at være en del af Næstved Byråd.

Enhedslistens unge nye håb Freja Lynæs Larsen fik to og et halvt år i i byrådet, inden tonen og kollegerne fik hende skræmt væk.

Rygter og helbred Først ville hun ikke fortælle om den reelle baggrund, men rygterne begyndte at florere om mobning og chikane - og en gevaldig borgmesterskideballe.

Flere politikere kunne bekræfte, at tonen til tider er ganske hård, når uenighederne blomstrer.

I første omgang henholdte borgmester Carsten Rasmussen sig til at den officielle forklaring for Freja Lynæs Larsens bratte stop i politik: Det handler om hendes helbred - alle havde ellers kun ros til overs for den unge politiker.

Snart fik hun dog mod på at fortælle sin egen historie.

Skideballe Enhedslisten fik sæde i koordinationsgruppen, fordi partiet har peget på Carsten Rasmussen som borgmester.

Her koordinerer partierne, Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten, de politiske udmeldinger.

Her bryder Enhedslisten reglerne ved at melde ud solo - blandt andet om den skandaleramte Kobberbakkeskole, der har et gigantisk underskud, som ingen tilsyneladende vil tage ansvar for.

Det får borgmester Carsten Rasmussen til at aflevere at kæmpeskideballe til Freja Lynæs Larsen over telefonen. Hun er rystet.

Carsten Rasmussen afviser flere påstande, men erkender at have uddelt en reprimande.

Kjolen og flødebollen Flere lignende episoder forekommer senere, fortalte hun til Sjællandske, men det var ikke kun det politiske arbejde, der ramte hende.

Flere gange oplevede hun, at byrådsmedlemmer sagde:

- Sikke en flot kjole. Den passer godt til dine fyldige former.

Eller da Venstres Otto Poulsen foreslog, at hun slikkede noget fra en flødebolle af hans kind.

Den kommentar har han siden undskyldt og kaldt en finke, der røg af panden.

Mobbet Hverken SF eller De Radikale husker episoderne som særligt ubehagelige, men Freja Lynæs Larsen havde fået nok. Hendes partifælle Thor Temte erkendte, at han ikke havde været god nok til at tage sig af det unge nye byrådsmedlem. Det var han ked af.

Det var for sent, og for tidligt.

Senere på året gik Danmark Metoo-amok, da Sofie Linde på nationalt tv fortalte om den store tv-kanon.

Kort efter kunne man ikke komme til nogen steder, for knogler der lå og flød, fra alle de skeletter Sofie Linde havde lukket ud af skabene.

Men da havde Freja Lynæs Larsen lagt den lokalpolitiske karriere bag sig.

