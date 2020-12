Kronprinsesse Mary besøgt det nyåbnede Holmegaard Værk 8. juni. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Husker du juni 2020: Fint besøg på Holmegaard Værk

Næstved - 31. december 2020 kl. 14:22 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Dette er en del af et tilbageblik på år 2020. Redaktionen har fundet et højdepunkt frem fra hver måned for at genopfriske, hvad året egentlig har stået på. Månederne bliver frigivet løbende. Godt nytår.

Der var blevet arbejdet meget længe på at få Holmegaard Værk op at stå, og da åbningen nærmede sig blev den udskudt igen og igen.

Men endelig så det ud til at lykkedes. Lørdag 30. maj slog museet dørene op for publikum.

Og mandag 8. juni var der fint besøg til den officielle åbning, da en meget begejstret kronprinsesse Mary aflagde den store glas udstilling et besøg.

Fantastisk Otte år efter ideen om muset opstod stod det nu klar, og Sjællandske havde sendt sin lige så glasbegejstrede reporter Helle Hansen af sted for at rapportere fra begivenheden.

Kronprinsessen ankom et par minutter før klokken 14, og blev modtaget af borgmester Carsten Rasmussen, der i dagens anledning også var iført borgmesterkæde, samt formanden for Museum Sydøstdanmark Torben Nielsen og direktøren for Realdania Jesper Nygård, der har støttet projektet.

Samarbejde At Holmegaard Værk endelig er en realitet skyldes i høj grad samarbejde mellem Næstved Kommune, Museum Sydøstdanmark, de frivillige, fondene og Rosendahl.

Rosendahl i 2010 donerede glasværkets prøvesamling til det, der i dag er Museum Sydøstdanmark.

- Det var fantastisk at se de 42.000 stykker glas, som er lavet på Holmegaard gennem næsten 200 år, sagde kronprinsese Mary.

Ikke alle troede på det Kim Dawartz, centerchef i Næstved Kommune, begyndte at arbejde med idéen til Holmegaard Værk tilbage i 2012, da Holmegaard Park gik konkurs.

- Det har været en lang omgang, og ikke alle troede på os. Men det har været sjovt, og det er godt for de lokale, Næstved Kommune og regionen, at det lykkedes, siger han og mindes den gang, hvor der var hul i taget, glasskår spredt ud over gulvene, grafitti på væggene og tonsvis af kabler og kemikalier, som ikke længere kunne bruges til noget.

Realdania har også været en afgørende brik for, at Holmegaard Værk er blevet til virkelighed, da fonden har bidraget med hele 36 millioner kroner til restaureringen, da det gamle glasværk var noget medtaget efter at have ligget øde hen siden 2012.

