Birgit og Sten Holst fortalte om deres frygt, for at det kinesiske marked for mink ville bryde sammen. Det var dog noget andet, der fik branchen til at kollapse. Foto: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Husker du februar 2020: Corona er fjern men virkelig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Husker du februar 2020: Corona er fjern men virkelig

Næstved - 29. december 2020 kl. 19:01 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Dette er en del af et tilbageblik på år 2020. Redaktionen har fundet et højdepunkt frem fra hver måned for at genopfriske, hvad året egentlig har stået på. Månederne bliver frigivet løbende. Godt nytår.

Læs også: Stormøde om motorvejen gennemføres trods corona

Den først historie, Sjællandske bragte om corona, var længe før, vi talte om pandemi og Covid 19.

Den handlede om en dame i en butik i Næstved, der ikke kunne få sine vare hjem fra Kina.

Kort efter bragte avisen historien om minkavlerne Birgit og Sten Holst fra Herlufmagle, som fortalte om en branche, der i forvejen var i knæ og nu blev ramt af coronaudbruddet i Kina, som i mange år har været det vigtigste marked for mink.

- De gode tider - det er længe siden, sagde Birgit og Sten Holst i februar.

Det ramler Siden er det næppe ukendt for nogen, at det endte med, at hele branchen blev udraderet, og at det udviklede sig til en politisk krise, da frygten for en mutation ville udvikle sig til en trussel mod vaccinen.

Alle mink blev slået ned -også Birgit og Sten Holsts -mens Danmark så måbende til, at mink i millionvis blev begravet i kæmpehuller.

Efterspillet er stadig i fuld gang. Minken skal graves op igen, og det politiske forløb skal kulegraves.

I februar handlede det bare om, at minkavlerne i en periode ville miste deres vigtigste marked.

Krydstogt De næste måneder fyldte coronapandemi og Covid 19 næsten alt - måske også for meget for nogle, selv om det tog af hen over sommeren - lige til Danmark blev ramt af andenbølgen.

To historier, der står stærkt fra foråret, er fortællingerne, om de danskere der strandede på et krydstogtskib i en havn i Italien, og da Sjællandskes journalist Ida Steenfeldt Andersen måtte gå i isolation af frygt for at være ramt af Covid 19.

Danskerne på skibet kom hjem i god behold, og Ida Steenfeldt Andersen slap med skrækken - virussen fik dog trængt hende på i et hjørne i december, og denne gang slap hun ikke.

Hun er tilbage på arbejde nu.

Forventninger I dag ca. 10 måneder senere er der endelig lys forude. Vaccinationerne er så småt begyndt.

De mest optimistiske eksperter forventer, at noget nær normale tilstande har vi til maj eller juni, mens andre mener, at coronaen først har sluppet sit tag i os i løbet af 2022.

For minkavlerne ser det ud til, at pandemien blev branchens banemand.

relaterede artikler

Døde mink på frys: Aflivning er næsten i mål 15. november 2020 kl. 18:12