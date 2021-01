To firmaer har givet bud på at bygge den nye svømmehal. I løbet af foråret træffer politikerne beslutning, om hvem der får æren. Illustration: Næstved Kommune

Husker du december 2020: Svømmehal med vokseværk

Næstved - 03. januar 2021 kl. 06:55 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Dette er en del af et tilbageblik på år 2020. Redaktionen har fundet et højdepunkt frem fra hver måned for at genopfriske, hvad året egentlig har stået på. Månederne bliver frigivet løbende. Godt nytår.

Det var måneden, hvor byrådet sagde ja til en gigantisk solcellepark i Nylandsmose - eller i hvert fald ved tog at sende planen til høring.

Men det var også måneden, hvor svømmehallen for alvor stod frem.

Den svømmehal, som man havde talt om meget længe - måske 15 år, fordi de eksisterende nu er i en miserabel forfatning.

Et lykketræf Først var planen at opføre et vandkulturhus, men ingen private investorer vill være med. Så blev det til en svømmehal - en måske lidt skrabet model til 152 millioner kroner.

Det blev diskuteret, om den skulle placeres i havnen - det blev dog droppet, da mange frygtede, at udgifterne ville løbe løbsk.

I stedet blev Stenlængegård valgt - der hvor man i sin tid også overvejede at placere arenaen - her er der tillige planlagt en større udstykning til beboelse.

Som ved et lykketræf valgte Folketinget at omlægge den kommunale udligningsordning, som kom til at betyde, at Næstved hvert år vil få 118 millioner kroner ekstra.

Borgmesteren var begejstret, over at det nu ikke længere var nødvendigt at spare på ældreområdet, men svømmehallen kom også til at nyde godt af reformen.

En idé Byrådet var kommet frem til, at den bedste løsning ville være 12 svømmebaner á 25 meter fordelt på to bassiner, et varmtvandsbassin og et trænings-/morskabsbassin. Nu var der alligevel ikke råd til 50 meter bassiner for de afsatte penge, mente man, og det fik svømmeklubberne til at kritisere planen.

Så meldte Helge Adam Møller (K) sig på banen med forslaget om at bruge ekstra 55 millioner kroner for at skaffe mere vandplads og længere baner. Pengene ville han tage fra de 118 millioner, der var på vej fra udligningsreformen. Den blev købt over en bred kam.

Til sommer I december havde to firmaer givet et bud på, hvordan svømmehallen kan være for de 222 millioner kroner, som nu er afsat til projektet.

Planen er, at der skal forhandles det meste af foråret, inden en endelig kontrakt skal underskrives seneste 1. juni. Svømmehallen skal være klar til brug i sensommeren eller efteråret 2024.

