Billedet er fra Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden.

Husker du august 2020: Sorg og glæde over kæmpe DSB-værksted

Næstved - 01. januar 2021 kl. 09:05 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Dette er en del af et tilbageblik på år 2020. Redaktionen har fundet et højdepunkt frem fra hver måned for at genopfriske, hvad året egentlig har stået på. Månederne bliver frigivet løbende. Godt nytår.

DSB's nye kæmpestore værksted kommer til Mogenstrup, og det kommer til at ligge neden for åsen.

Det har Næstved Byråd besluttet.

Forud var gået en heftig og følelsesladet debat, hvor naboer og naturorganisationer havde argumenteret imod det store industrianlæg lige op af den fredede Mogenstrup Ås.

Det var arbejdspladserne Løbet var kørt for modstanderne af projektet, da erhvervsminister Simon Kollerup (S) i juni afgjorde, at området kan forvandles fra land- til byzone. Til stor glæde for borgmester Carsten Rasmussen (S) og stort set hele byrådet - kun Enhedslisten var imod, som i august kunne sætte to streger under beslutningen om at vedtage et lokalplanforslag og et tillæg til kommuneplanen, så DSB kan flytte deres værksteder fra Otto Busses Vej i København til Fårebakkerne nær Mogenstrup.

- Det er en sag, vi har drøftet i flere år, og planen er at sikre el-drevne tog i mange år fremover. Jeg forstår godt, at mange i området undrer sig over så et stort anlæg, men det er de mange arbejdspladser, vi skal tage hensyn til, sagde borgmester Carsten Rasmussen (S).

Værkstedsbygningerne bliver 10 meter høje, og skal kunne håndtere togstammer af op mod 300 meters længde. Hele værkstedsområdet bliver på 71 hektar, og det er valgt fordi det ligger langs den eksisterende bane, er stort og fladt og har den rigtige bund.

Værkstedet ventes klar til fremtidens elektriske togtrafik i 2025.

Modstanderne håber dog stadig og har klaget over beslutning, mens DSB sender det 1,2 milliard dyre projekt i udbud.

