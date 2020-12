Husker du april 2020: Coronatestcenter åbner under skarp bevogtning

Dette er en del af et tilbageblik på år 2020. Redaktionen har fundet et højdepunkt frem fra hver måned for at genopfriske, hvad året egentlig har stået på. Månederne bliver frigivet løbende. Godt nytår.

Hjemmeværnet var sat til at jage journalister og andet godtfolk væk, mens politidirektør i Rigspolitiet, Svend Larsen kom med en kort meddelelse: Vi kan bekræfte, at der er en række forberedelser i gang for at udvide mulighederne for at teste for Covid-19. Derfor vil man i dag kunne se, at der begynder at rejse sig telte nogle steder i landet. Vi opbygger kapacitet for at kunne understøtte teststrategien. Hvem og hvor mange, der skal testes i de nye teststationer, vil blive meldt ud på et senere tidspunkt.