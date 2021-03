Husk: Nu skal hunde være i snor på stranden

Det er ikke en aprilsnar, selvom datoen 1.april ansporer til jokes og vittigheder, som ikke passer. Så følgende er fuldstændig 100 procent sandt. Uanset om du ejer vandhunde, strandhunde, store hunde og små hunde skal hundeejerne huske på, at det fra den 1.april ikke længere er tilladt at lufte sin hund på strandene uden, at de føres i snor.

Forbuddet gælder frem til 30.september. Dog skal man som hundeejer være opmærksom på den lokale skiltning, da der kan gælde andre regler for din lokale strand, såsom et totalt forbud mod hundeluftning.

-Efter 1. april er det vigtigt at tage hensyn til de ynglende fugle rundt omkring på strandene. Vi kan ofte ikke selv se dem, men vores hundes snuder kan nemt finde dem. Det er derfor vigtigt at give fuglene fred til at passe sine unger uden at skulle frygte løse rovdyr som hunde, opsummerer Jens Jokumsen, familiedyrschef ved Dyrenes Beskyttelse.