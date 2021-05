Christian Iuel er ikke i tvivl. En fælles fjernvarmeløsning med varmepumper vil være bedst og billigst for de fleste. Privatfoto

Husejer: Fjernvarme er billigst

Næstved - 31. maj 2021 kl. 07:31 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

En historisk beslutning venter forude, når andelshaverne tirsdag den 8. juni skal afgøre fjernvarmens skæbne i Hyllinge og Menstrup.

Og selvom bestyrelsen anbefaler lukning, så er det faktisk en fordel for de fleste at fortsætte med fjernvarmen, hvis den dyre naturgas skiftes ud fælles varmepumper.

Det viser de regneeksempler som hver enkelt husejer blev tilbudt efter informationsmødet lørdag på Menstrup Kro.

Christian Iuel ejer et hus på knap 200 kvadratmeter i Hyllinge. For ham ser regnestykket sådan her ud:

Forsat drift med naturgas: 20.000 kroner om året.

Individuel varmepumpe: 17.500 kroner om året.

Fjernvarme med varmepumper: 15.500 kroner om året.

- Jeg forstår godt, at bestyrelsen er trætte af alle de smædekampagner og tossestreger vi får ind gennem postkassen. Men jeg vil opfordre folk til at tænke sig grundigt om, for hvad stiller jeg op, hvis min varmepumpe står af den 23. december. Så er det mig der skal betale hele gildet. Men hvis vi fortsætter med fjernvarmen, så har vi tryghed for at værket virker, siger Christian Iuel.

Han peger også på, at flere folk i Hyllinge er registreret i Riebers kedelige kartotek over dårlige betalere. De får svært ved at låne penge til egen varmepumpe. Derfor giver det mening at fortsætte ved at skifte den sorte gas ud med miljøvenlige fælles varmepumper, mener han.

Bestyrelsen har på forhånd annonceret, at den træder tilbage, hvis ikke andelshaverne siger farvel til fælles fjernvarme. Men hvis der viser sig et solidt flertal for fortsat fjernvarme i de to små bysamfund, er flere bestyrelsesmedlemmer indstillet på at fortsætte, erfarer Sjællandske.