Den lokale Hus Forbi-sælger Benny »Påske« Jensen har angiveligt skubbet og verbalt overfuset den blinde sælger af Blindes Jul, Vibeke Svendsen (bill.), da han var utilfreds med, at hun »møvede« sig ind på hans enemærker - nu bliver han sendt til afkøling i en kortere periode. Foto: Robert Andersen

Hus Forbi-sælger får karantæne efter ballade

Næstved - 27. december 2019 kl. 05:10 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har hørt om sagen, og vi har valgt at lukke ned for Benny »Påske« Jensens muligheder for at købe aviser, indtil vi har talt med ham og hørt hans version. Jeg kan blot sige, at sagen, som den er udlagt, er uacceptabel og selvfølgelig ikke billiges af Hus Forbi.

Sådan skriver sekretariatsleder Rasmus Wexøe Kristensen, Hus Forbi i en mail til Sjællandske, efter torsdagens kontroverser foran Kvickly på Kvægtorvet i Næstved.

Den blinde sælger af Blindes Jul, Vibeke Svendsen anklagede den lokale Hus Forbi-sælger Benny »Påske« Jensen for at have overfaldet hende verbalt, skubbet hende og frastjålet hende otte Blindes Jul Blade.

- Han truede mig med en knytnæve, og han skubbede mig. Han ødelægger det for alle, og det skal han ikke have lov til, sagde Vibeke Svendsen til Sjællandske.

Det handler angiveligt om salgspladsen på et af de mest attraktive steder i Næstved, som Benny »Påske« Jensen gerne vil have for sig selv, men Vibeke Svendsen havde fået tilladelse til at sælge sit julemagasin foran Kvickly af den lokale varehuschef Thomas Birksø.

Da Sjællandske forsøgte at få Benny »Påske« Jensens udgave af historien ville han ikke deltage, men sagde kort:

- Hun fylder jer med lort.

Det lykkedes efterfølgende varehuschef Thomas Birksø at få bilagt stridighederne ved at lade Benny »Påske« Jensen bliver stående udenfor, mens Vibeke Svendsen fil lov til at stå lige inden for døren.

Sekretariatsleder Rasmus Wexøe Kristensen, Hus Forbi, har ikke flere kommentarer, men de vil, som de altid gør, når en socialt udsat eller hjemløs sælger af forskellige årsager, ikke lykkedes med at møde det omgivende samfund på en god måde.

Ledelsen vil bruge deres relation og Hus Forbis værdi for sælgeren til at forsøge opnå, at sælgeren undgår yderligere stigmatisering og undgår at være andre til gene, som følge af en eventuel uhensigtsmæssig adfærd.

