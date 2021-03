Brownie og Sofia er her 8 uger gamle, og klar til at komme hjem til deres nye familier. Foto: Dorte Rye Silbo

Hundens alder regnet i menneskeår

Her kan læserne blandt andet få viden om. at vores firbenede venners alder omregnet i menneskeår er afhængig af race og størrelse.

Ifølge en udbredt huskeregel, svarer ét hundeår til syv menneskeår. Således tror mange, at de kan udregne alderen på deres firbenede kæledyr. Men det siges at være en myte.

Det kan være svært at regne ud, hvornår hunden er rigtig voksen. Der er også forskel på hvornår store og små hunde bliver voksne. De forskellige stadier i hundens alder, minder faktisk meget om de forskellige i menneskets liv, oplyser Dyrenes Beskyttelse via deres kilde MSD Animal.

Det er godt at være på forkant

Hunde bliver ofte mellem 10-15 år. Afhængig af race bliver nogle lidt ældre og nogle lidt yngre. Det er godt at være opmærksom på hundens alder, da mange forskellige ting i hundens liv afhænger af det. Det kan for eksempel være valg af det rette foder, en vurdering af hvilken type træning der er god for hunden, eller hvor ofte det er nødvendigt at besøge dyrlægen.