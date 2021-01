Se billedserie Der er bid og Tulle er konsekvent. Rotten aflives med en rusketur.

Hunden Tulle er rotternes skræk

Næstved - 26. januar 2021 kl. 18:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

De kommer, hvor der er noget spiseligt, og er forsyningerne tilstrækkelige, vil hannen begynde at indrette et sted, hvor familien kan trives og forøges. Rotters familieromantik får ingen sympati blandt mennesker, og slet ikke dem, der allerede har haft øjenkontakt med en rotte.

Mundbind gør gavn denne morgen, hvor Jørgen Christensen og Tonny Nielsen fra Kiltin A/S besøger en af de i alt 600 aktuelle sager med rotter i Næstved Kommune, der er åbne og endnu ikke afsluttet.

Tulle er let at have med - også når der skal tjekkes for rotter på loftet.

Lugten af død Jørgen Christensen har sat sin lille Tulle i gang, og hun har ingen problemer med at finde sporet af rotten. Der er rotter i kælderen i den ældre villa i Herlufmagle, og lugten af ekskrementerne synes at trænge let gennem mundbindet. Tonny Nielsen fortæller, at når der er mange rotter, er lugten langt værre. Rotter lugter af død. En lugt som man normalt kun finder i et lighus.

En lille gruppe mænd med mundbind i en mørk kælder, hvor håret børster loftet. Rottejagten er begyndt. Der går kun fem minutters tid, før Tulle har gennemsøgt området. Der var ikke bid, men de to rotteeksperter finder et kloakrør, der er lappet med et bræt, og der er den perfekte adgang.

Tulle har fanget rotter - rent professionelt - siden hun var 10 uger gammel. Den kvikke Jack Russel terrier er vild med sit arbejde. Fotos: Jan Jensen

Tulle har taget 108 rotter Ejeren er lettet over opdagelsen, og der kan sendes bud efter en vvs'er. Udenfor er det begyndt at blive lyst, og Tulle sættes på plads i det lille bur på passagersædet i Kiltin-bilen.

- Jeg fik Tulle for at bruge den på arbejde. Hun har været med, siden hun var ti uger gammel. Hun er født til at dræbe rotter, og hun gør det virkelig godt. Hun har foreløbig taget 108 rotter, siger Jørgen Christensen.

Han er stolt af den lille hund. Tulle er nu to år, og om blot en uge må hun på barselsorlov. Tulle er med hvalpe, så det kræver en periode uden arbejde. Jørgen Christensen konstaterer, at han aldrig havde troet, at han skulle have en lille skødehund, men nu kan han ikke forestille sig det anderledes. Der er helt ro et par timer, når arbejdsdagen er slut.

Jørgen Christensen har altid selskab, når han er på job. Hunden Tulle bliver ofte brugt, hvis rotterne ikke går i fælderne eller befinder sig på skjulte steder.

Beplantning op ad husmuren er adgangsvej til rotter på loftet. Her ser Jørgen Christensen og Tonny Nielsen efter andre huller og mulige indgangsveje.

Misforstået godhed Tulle er en Jack Russel terrier og hendes drift er overbevisende. Som en anden brugshund ænser hun ikke fotografen eller andre, der vil klappe hende. I næste hus har rotterne haft gode kår. Der er rester af fuglefoder udenfor, der er fliser langs husmuren og beplantning langs nedløbsrøret.

- Det er misforstået godhed at fodre fugle. Det fedt der er i fuglefoderet, er lige noget for rotterne. De vil gøre alt for at få fat i det. Man skal lade være med at fodre fugle. Over halvdelen af de sager vi har, er fuglefodring med kugler og solsikkefrø årsag til, at der er rotter.

Tulle er tændt Tulle rejser sig selv op på bagbenene for at snuse sig frem til rotterne. Hun er i hælene på dem, for de har været der, men det bliver kun ved lugten. Ejeren får nogle anvisninger og gode råd, og patruljen kører videre til en ejendom i Gelsted, hvor ejeren har sendt billeder med spor af rotterne, der har forsøgt at komme ind gennem døren fra kælderen til beboelsen.

Her er der sat borde i døråbningerne til værelserne for at blokere for rotterne. I går gjorde en klapfælde det af med en rotte, men der er flere, og Tulle er allerede på sporet.

Rotte skjulte sig i barnevogn Det første værelse er en nitte. Tulle vender om med det samme og fortsætter med næsearbejdet i næste rum. - Tulle knurrer. Der må være noget her, lyder det fra Tonny Nielsen. Ejeren og rottefængere rykker rundt på nogle møbler, men rotten gemmer sig.

I entreen står en gammel barnevogn og Tulle kigger interesseret derop. Hun bliver løftet op, og i den ellers tomme barnevogn gemmer sig en rotte.

Tulle afliver den øjeblikkeligt ved at bide den i nakken og give rotten en rusketur. Mens der findes en pose til rotten får den en ekstratur, og knoglernes knasen kan høres, da Tulle giver den et sidste bid.

Loftet bliver tjekket Ejeren af huset er tilfreds og Tulle løber videre med halen i sky og på udkig efter flere rotter. Hun bliver løftet op på loftet, men her er ingen rotter. Besøget slutter udenfor ved bilerne - uden mundbind. Rottefælderne bliver lidt endnu, og måske kommer Tulle, Jørgen og Tonny tilbage.

Jørgen Christensen og Tulle. Hunden skal have sit første kuld hvalpe inden ret længe, så Tulle må tage en fortjent barselsorlov.

Rotterne holder aldrig fri, og der er mindst ligeså mange rotter, som der plejer at være på denne årstid.

Tulle har igen vist sit værd. Hun har den fornødne vaccination, og det er tydeligt, at hunden nyder at bruge sit dræberinstinkt. Tulles hurtighed overrasker selv den mest udspekulerede rotte.