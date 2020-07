Hundelufter løj om overfald af frygt for rigtig gerningsmand

Næstved: Det var rigtigt, at han havde fået tæsk. Det var også rigtigt, at han havde en hund. Men resten af historien om, at det skulle være tre indvandredrenge, der tæskede den 50-årige hundelufter, fordi han havde kommenteret på, at de skulle samle deres affald op, var direkte løgn.