Hun får unge stemmer til at lyde som sangstjerner i kirken

Næstved - 11. august 2021 kl. 08:40 Af Jan Jensen

Der bliver bare en lille korkoncert... Korlederen er beskeden, men alle der kender Birgit Olsen ved, at det noget ganske særligt, når hendes piger og drenge tager opstilling og begynder at synge. Koncerten søndag 15. august kl. 15 er samtidig en hyldest til organist Birgit Olsen i anledning af hendes 25 års jubilæum i Holsted Kirke.

Pandemien har begrænset kirkens muligheder på alle områder, men der er stadig lidt over 20 unge i koret, og de har for vane altid at stå klar, når korleder og organist Birgit Olsen kalder til samling.

Birgit Olsen blev ansat allerede før kirken blev færdigbygget og har således været med til at præge kirken helt fra begyndelsen. Privatfoto

Kirke fuld af liv Hun var i begyndelsen af trediverne i 1997. Dengang var der hverken kirke, orgel eller kor i Holsted. Der var til gengæld en aktiv menighed, som kæmpede for at få det nye sogn og den nye kirke op at stå.

- Jeg har nydt at deltage i opbygningen af dette sted og denne fantastisk smukke kirke. Her har altid været fuld af liv og aktivitet for alle aldersgrupper, siger Birgit Olsen, der bemærker, at den hendøende, tomme kirke med messefald om søndagen, kender man ikke til i Holsted Kirke.

Debut bag kirkeorgel som 14-årig

Den nyoprettede fuldtidsstilling som organist var i det daværende Herlufsholm Sogn. Holsted Sogn var endnu ikke blevet skilt ud.

Første afdeling af Holsted Kirke blev klar i 1997, mens selve kirkerummet med den karakteristiske altertavle - den store og smukke glasmosaik - først blev indviet i 2001.

Birgit Olsen er blevet en del af kirken, og det er ingen tilfældighed, hun blev organist. Hun er født i Nykøbing Falster. Familien gik i kirke om søndagen, og hendes mor holdt søndagsskole.

Birgit Olsen var 14 år, da hun spillede første gang ved gudstjeneste. Siden kom hun på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor hun tog en kirkemusikalsk diplomeksamen.

Børn blev til unge Birgit Olsens evner og erfaring går hånd i hånd. Hun var med til at præge orgelet i Holsted Kirke. Det er bygget af P.G. Andersen og Bruhn, og blev indviet i 2004. Organisten nyder stadig vellyden fra piberne, når musikken fylder kirkerummet med musik.

Det var menighedsrådet, der ønskede at få et børnekor, og dengang var der ikke så meget gang i byggeriet i Holsted, og de første børnestemmer blev rekrutteret fra Herlufsholm.

- Først havde vi kun børnekor, men så skete der jo det, at de små ikke holdt op. Jeg oprettede et ungekor, så vi kunne tage nye ind, siger Birgit Olsen.

Unge kender salmerne De første år var der kun et par få drenge i koret. I dag fylder drengene meget mere. Der er lokale medlemmer af rockbands, som også holder af at synge salmer, og de overrasker:

- De fleste mennesker kender få salmer, men de unge har et kæmpe repertoire. Når jeg siger "denne her kender i nok ikke" så skal de bare høre et par toner, og så synger de med... - de kan godt lide at synge salmerne, siger Birgit Olsen med begejstring i stemmen.

Før coronaen var der over 50 på ungdomskoret, og de lange skoledage har gjort det sværere at få børnene med. I øjeblikket skal børnekoret dannes næsten fra scratch.

- Allermest er det nok det store korarbejde med børn og unge, som jeg nydt at arbejde med, siger organist og korleder Birgit Olsen. Billedet stammer fra en tur til Luxembourg med de ældste elever. Privatfoto

Venner trods forskellighed Førhen var korlederen ved at dø af skræk, når korene lavede et generationsskifte, men det tager hun i stiv arm. Det bølger op og ned, og Næstved er en by, hvor en del unge rykker til hovedstaden for at få en uddannelse.

- Jeg får en særlig indsigt i børn og unges liv. Deres baggrund og skæbner er meget forskellige. Dét gør korarbejdet spændende og meget rigere, end hvis alle var curlingbørn.

- Det er sjovt og bekræftende at se, hvordan børn danner venskaber på tværs af boglighed og forskellighed, siger Birgit Olsen, der har rejst med de ældste elever og sunget i kirker europæiske storbyer.

Respekteret af forældre Børnekoret og ungdomskoret er kendt for at være dygtige og rummelige - og ikke elitære: - Vi har plads til alle... næsten. Det sker heldigvis sjældent, at jeg må afvise en elev.

Birgit Olsen høster ros og respekt blandt forældre, der har børn i koret. Hun har en speciel tilgang til de unge, som også mærkes derhjemme.

Der bliver der rift om de forreste stolerækker på søndag. Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en reception for den musikalske jubilar.

Privat er Birgit Olsen gift med sognepræst Jesper Svendsen. Parret har hver tre store børn.