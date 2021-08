Se billedserie Hårdt arbejde har banet vejen for Tanne Sommer. Privatfoto

Humoristisk og vedholdende instruktør kan stå foran sit store gennembrud

Næstved - 06. august 2021 kl. 17:24 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Tanne Sommer skulle egentlig være ankommet med et fly fra Heathrow i London, da avisen ringer til hende.

I lørdags var hun inviteret til prisuddeling ved London International Film Festival, hvor hendes film, Hellige Høne, netop har vundet prisen for Best Comedy.

Men desværre foregik prisuddelingen i år på Microsoft Teams, en foranstaltning som skyldtes de mere stramme coronarestriktioner i England.

- Der var ikke meget awardshow-glamour over at sidde hjemme ved køkkenbordet og følge med på en computerskærm, men derfor var det alligevel en kæmpe ære, siger Tanne Sommer fra Fensmark ved Næstved fra telefonforbindelsen.

Hellige Høne er kulminationen på en trilogi af kortfilm med temaet dyr, som hun har arbejdet på, siden hun først instruerede kortfilmen Hestetraileren i 2016, der delvist er optaget i og omkring Næstved.

Her forsøger tre unge venner at leve som fortidens hippier: afslappet, alternativt og med en politisk bevidsthed.

De arbejder for at redde verdens babysæler, men bliver smidt ud af aktivistgruppen, fordi de ikke har råd til at betale kontingent.

Det humoristiske og jordnære går igen i Tanne Sommers univers, som med ikke mindre end syv film på filmmagasinet Ekkos Shortlist, har udviklet sig i en både produktiv og succesfuld retning. Det vidner både prisen i London og en prestigefuld aftale med en amerikansk streamingtjeneste om, men den aftale vender vi tilbage til lidt senere.

Vild stamina Det, man ofte ser, er, at unge instruktører laver én kortfilm, søger ind på filmskolen, og bliver de ikke optaget, hører man sjældent fra dem igen.

Sådan lyder det fra Claus Christensen, der har været chefredaktør på filmmagasinet Ekko siden 2002. Han har bemærket Tanne Sommers udvikling, siden hun i 2016 med Hestetraileren blev optaget på magasinets liste over kortfilm første gang.

- Hun har markeret sig med sin egen sprælske humor og personlighed, kombineret med en fightervilje, jeg sjældent har set lige. Jeg vil virkelig fremhæve hendes stamina, for syv titler på så få år (snart otte titler med Hellige Høne red.) vidner om, at hun er vedholdende, siger Claus Christensen.

Tanne Sommer har ikke søgt ind på filmskolen, men har i stedet valgt en mere akademisk tilgang. Hun har netop afsluttet sin bachelor i film- og medievidenskab på Københavns Universitet, men filmuniverset begyndte for alvor for hende hjemme i Fensmark, hvor hun er vokset op.

Ny mulighed Dengang var det ikke muligt at vælge mediefag på Næstved Gymnasium, men det stoppede ikke Tanne Sommer, som i stedet startede på Station Next i filmbyen i Avedøre.

Da hun kom hjem til Næstved og havde lært, hvad hun kunne med et kamera, kontaktede hun som 18-årig Næstved Ungdomsskole og startede en ny filmlinje, hvor fem unge fra Næstved med sans for film tilmeldte sig.

- Det gik meget fedt, det blev et slags andet hjem for os, og de blev alle hængende i fem år, husker Tanne Sommer.

De unge, der startede på filmholdet, er nu engagerede i JV10 i Næstved, og generelt tilbyder Næstved i dag langt bedre muligheder, hvis man vil noget kreativt, lyder det fra Tanne Sommer.

Sommer og høns I Hellige Høne bor et ældre kristent ægtepar ude på landet. Manden Gert kan ikke leve uden sin daglige dosis kød fra et selv-slagtet dyr.

Men Guds veje er uransagelige, og Gert bliver lam efter et forsøg på at slagte endnu en høne.

Hans kone Bodil er overbevist om, at hønen er Guds talerør, og hun forsøger at overbevise Gert om dette, men det ender i et voldeligt sammenstød mellem ægteparret, da Gert skyder sin kone.

Med i filmen er Kirsten Lehfeldt, Stig Hoffmeyer og Anders Bircow fra Linie 3. Tanne Sommer beskriver selv filmen som et humoristisk og lidt skørt punktum på dyre trilogien - inspireret af Anders Thomas Jensen, der står bag danske film som Blinkende lygter, De grønne slagtere og Adams æbler.

Gennembrud Nu venter et udenlandsk eventyr med streamingtjenesten Netflix, hvor Tanne Sommer har vundet muligheden for at instruere et pilotafsnit af en fantasyserie, der skal foregå i Grønland, foran 300 ansøgere.

Netflix bidrager med 100.000 kroner til pilotafsnittet, som forhåbentligt bliver købt og lavet til en tv-serie med otte afsnit på hver 50 minutter, fortæller Sommer.

Serieuniverset hedder Sila, og bygger på gamle grønlandske sagn- og myter samt moderne grønlandsk kultur.

Den determination, som Tanne Sommer de sidste år har vist, kommer ifølge Claus Christensen den unge filminstruktør til gode nu.

- Det er lige nu, det for alvor rykker for hende, og hun får valuta for den vedholdenhed, som hun har vist de sidste fire-fem år, siger han.

