Humor og julelege i fortællecafeen

Næstved - 04. december 2020

Fortællecafeen ORD runder året af med julesjov, når humoristen Rune Green henter latteren frem. Der bliver både plads eftertanke og en tåre i øjenkrogen tirsdag 8. december kl. 19.30 i Grønnegade Kaserne Kulturcenter.

Den sidste omgang med fortællinger i 2020 bliver - på trods af et nedlukningspræget år - en aften med plads til et godt grin og julestemning. Rune Green skriver blandt andet humor-taler til forretningsfolk, og så er han ghostwriter for forfattere og har også hjulpet politikere på Christiansborg med at bruge humor i deres kommunikation.

Lokal humorist Rune er nok et af de mennesker i Danmark, som ved mest om humor. Han er uddannet dramaturg fra Aarhus Universitet og medlem af International Society of Humorstudies. Ligesom han også er en særdeles morsom foredragsholder på arbejdspladser over hele Danmark om humors betydning for arbejdsglæden og psyken.

Næstveddrengen Rune Green er tilbage i Næstved.

Og ikke mindst... han er født og opvokset i Næstved, hvor han tog de første "spadestik" til et arbejdsliv med humor. Ved bl.a. at være med til at gøre Næstved Revyen til en succes i de første år. Både som aktør og som tekstforfatter.

André på pulsen Samme aften bydes velkommen til en af landets mest efterspurgte og bredt favnene fortæller - nemlig André Andersen. Med André er man sikker på en velfortalt historie som man aldrig ved hvor ender - uanset om man græder eller griner undervejs.

André Andersen vender tilbage til ORD i Næstved 8. december.

André Andersen har besøgt fortællecaféen tidligere, og er en af dem som publikum har ønsket et gensyn med. Han har fingeren på pulsen og med sin særlige evne til at mærke hvad publikum har brug for lige nu - er han årets julegave til fortællepublikummet!

Sommerstedt stories Fortællecaféens faste vært, skuespiller Steffen Sommerstedt fra Teatret Aspendos, fortæller naturligvis også et af sine egne historier. Og så mener han at denne aften bliver noget helt særligt:- Hvis man kun skal opleve en fortællecafé i denne sæson, så er denne her et godt bud. Med André og Rune som gæster er der garanti for fortælling i verdensklasse! Ud over at det helt sikkert bliver morsomt når Rune vender hjem til Næstved, er julen jo bare fortællingernes tid så det bliver særligt hyggeligt.